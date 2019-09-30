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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»

Банкротство юридического лица

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Компания «РосКо» поможет законно и выгодно выйти из бизнеса при помощи процедуры банкротства. Мы работаем в сфере с 2004 года, наши юристы и аудиторы в совершенстве знают законодательство, имеют большой опыт работы с фирмами-банкротами разного профиля.Сегодня в нашей онлайн-консультации вы узнаете:

1. Что такое банкротство юридических лиц?

2. Особенность процедуры банкротства организаций?

3. Стадии банкротства:

а) Инициация — в арбитражный суд направляется заявление с просьбой признать финансовую несостоятельность фирмы.

б) Судебный этап — суд изучает предоставленную документацию, определяет схему процедуры.

в) Фаза действия — фирма ликвидируется или восстанавливает хозяйственную деятельность (в зависимости от судебного решения).

4. Стадия восстановления.

Для восстановления платежеспособности закон предусматривает два пути:

  • Финансовое оздоровление — займодавцы постепенно получают долги в соответствии с утвержденным графиком и приоритетами;
  • Внешнее управление — руководство предприятием передается стороннему лицу, имущество попадает под арест, расчеты по долгам приостанавливаются.

5. Завершение — процесс ликвидации заканчивается исключением из ЕГРЮЛ и передачей документов в архив.

Смотрите материал, подготовленный ведущим юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Еленой Потураевой.

 