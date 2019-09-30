Банкротство юридического лица

Компания «РосКо» поможет законно и выгодно выйти из бизнеса при помощи процедуры банкротства. Мы работаем в сфере с 2004 года, наши юристы и аудиторы в совершенстве знают законодательство, имеют большой опыт работы с фирмами-банкротами разного профиля.Сегодня в нашей онлайн-консультации вы узнаете:
1. Что такое банкротство юридических лиц?
2. Особенность процедуры банкротства организаций?
3. Стадии банкротства:
а) Инициация — в арбитражный суд направляется заявление с просьбой признать финансовую несостоятельность фирмы.
б) Судебный этап — суд изучает предоставленную документацию, определяет схему процедуры.
в) Фаза действия — фирма ликвидируется или восстанавливает хозяйственную деятельность (в зависимости от судебного решения).
4. Стадия восстановления.
Для восстановления платежеспособности закон предусматривает два пути:
- Финансовое оздоровление — займодавцы постепенно получают долги в соответствии с утвержденным графиком и приоритетами;
- Внешнее управление — руководство предприятием передается стороннему лицу, имущество попадает под арест, расчеты по долгам приостанавливаются.
5. Завершение — процесс ликвидации заканчивается исключением из ЕГРЮЛ и передачей документов в архив.
Смотрите материал, подготовленный ведущим юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Еленой Потураевой.