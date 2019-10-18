Что такое апостиль?

Апостиль — это печать, заверяющая подлинность документа, а также подтверждающая факт, что он получен по законам страны, которая его выдавала.

Эта печать необходима для выезжающих за рубеж, как подтверждение действительности имеющихся у них документов. Причем она признается только среди 135 стран-подписантов, включая Россию.

Важный нюанс: апостилирование документа можно сделать лишь в стране, выдавшей его подлинник.

Где не требуется

Россия и ряд стран (в их числе страны СНГ) взаимно признают документы друг друга. На практике это значит, что документом этих государств не требуется апостилирование.

На какие док-ты проставляется:

— выданные госорганами, включая судебные;

— администрат. свидетельства (о рождении, смерти), справки;

— нотариальные документыты;

— госштампы и отметки ( регистрация, визы).

На какие документы не проставляется:

— дипломатические акты;

— документы по коммерческим или таможенным процедурам.

Как выглядит и какие сведения содержит

Апостиль имеет форму прямоугольника, размером 90 на 90 мм и должен соответствовать прилагаемому к Конвенции образцу. Может проставляться как на самом документе, так и на отдельной скрепляемой с ним бумаге.

Виды апостиля

Поскольку Конвенция оговаривает лишь внешний вид и контекст, способы проставления в разных странах могут быть разными: штамп (как в России), печать, стикер, отдельный документ, скрепленный с заверяемым посредством клея, скрепок и даже колец.

Что должен содержать:

— наименование выдавшего государства;

— фамилия и должность, подписавшего удостоверяемый документ;

— наименование учреждения, чья печать или штамп проставлены на документе;

— наименование города, где проставлен;

— дата;

— название органа;

— номер апостиля;

— печать/штамп учреждения;

— подпись, его проставившего.

На каком языке составляется

Жестких требований на этот счет нет. Допускается использование как официальных языков Конвенции (английского и французского), так и оригинального языка страны-подписанта. Как правило, составляется на языке подписанта и дублируется на одном из языков Конвенции).

Лишь одно должно оставаться неизменным на апостиле любой из 135 стран — язык заголовка. Допускается только французский вариант написания: «APOSTILLE (CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)»

Где проставляется:

В РФ док-ты апостилируются в таких госструктурах, как:

? Минюст РФ: на документы, выданные госорганами федерального уровня, нотариально заверенные документы, нотариальные копии, переводы;

? его подразделения: на документы, выданные в регионах;

? ЗАГС: на оригиналы актов гражданского состояния;

? Минобороны: на док-ты, касаемые воинской служб.;

? Рособрнадзор: на док-ты гособразца об образовании, учен. степенях и т.п.;

? Росархиве: на справки из архивов.

За каждый апостилированный документ выплачивается госпошлина. На сегодня она составляет 2, 5 тыс. рублей. Причем она выплачивается до оказания услуги.

Чтобы не нести лишние финансовые расходы, рекомендуется заранее уточнить в иностранном учреждении, куда требуется предоставить документы, что именно необходимо апостилировать: оригинал, копию или перевод. Порой достаточно лишь одного документа из списка.

По закону услуга апостилирования оказывается в течение 5 дней. В случае необходимости (дополнительная проверка, уточнение деталей), срок может быть продлен до месяца.

Страны, не признающие апостилирование

Документы неподписантов заверяются через соответствующие посольство или консульство этих стран.

При легализации необходимо учитывать требования иностранного государства к переводу, а именно, какой перевод может потребоваться:

— обычный;

— нотариальный;

— с печатью аккредитованного или присяжного переводчика;

— заверенный в консульстве/посольстве,

Однако, прежде чем передавать документы на консульскую легализацию, рекомендуется предварительно выяснить, нет ли между этой страной и РФ дополнительного соглашения, отменяющего такую необходимость.

Легализация документов для Китая

Разберем процедуру легализации на примере Китая. Сегодня отношения между нашими странами активно развиваются и информация от том, как правильно легализовать документы для Поднебесной является весьма актуальной. К тому же, процедура будет похожей и для других неприсоединившихся к Конвенции стран.

Для этого потребуется: терпение, время и финансы, поскольку придется ходить в разные инстанции. Можно также воспользоваться посредническим услугами. Специалисты сделают все гораздо оперативнее и без возможных ошибок.

Итак, что необходимо предпринять, чтобы легализовать документ:

Шаг 1. Снять нотариальную копию с оригинала, которая и будет затем легализована. Оригиналы не подлежат легализации, кроме документов изначально заверенных российским нотариусом (доверенность, согласие на выезд и т.п.)

Шаг 2. Перевести текст нотариальной копии на китайский с последующим нотариальным заверением. Причем написание ФИО на переводе рекомендуется продублировать латиницей, в соответствии с написанием в загранпаспорте.

Шаг 3. Подать копию и перевод в Департамент международного права и сотрудничества Минюста РФ.

Шаг 4. Подать документы в Консульский департамент МИД РФ.

Шаг 5. Непосредственная подача, оформленных должным образом документов в Консульский отдел китайского посольства в Москве.

Общий срок легализации около двух недель.

Как легализовать документы полученные в Китае

Соответственно, чтобы документ полученный в КНР признавался в России, его также требуется легализовать. Процедура практически «зеркальна».

Какие документы могут быть легализованы: дипломы об образовании, брачные свидетельства, справки об отсутствии судимости и т.п.

Какие документы не могут быть легализованы: документы, относящиеся к коммерческим и таможенным операциям (счета, таможенные декларации), документы, чье содержание противоречит законодательству РФ.

Для легализации необходимо:

— перевести документ на русский;

— нотариально его заверить;

— подать документ в Отдел легализации Канцелярии иностранных дел (КИД) КНР;

— принести документ с печатью КИД в Генконсульство.

Документы от юрлица подаются либо его законным представителем, либо по нотариально заверенной доверенности. Документы физлица принимаются непосредственно от владельца, либо от посредника с нотаризованной доверенностью.

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Смотрите наше видео про апостиль, подготовленное юристом компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Кириллом Теном.

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