Налоговый кодекс: поэтапная перезагрузка

Наиболее существенные изменения в НК РФ внесены Федеральным законом от 29.09.2019 г. №325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ» (далее по тексту – Закон №325-ФЗ). Поскольку Закон №325-ФЗ содержит 144 страницы поправок, проанализируем наиболее важные из них, касающиеся многих налогоплательщиков.

Обобщим часть изменений, внесенных во вторую часть НК РФ

Изменения в части НДС

С 1 апреля 2020 г. вносятся изменения в перечень документов, подтверждающих применение нулевой ставки НДС. Если пересылка экспортируемых товаров осуществляется международной почтой, то подтвердить нулевую ставку можно сведениями из деклараций на товары или из таможенных деклараций CN 23 в виде реестра в электронной форме (пп.7 п.1 ст.165 НК РФ).

Если перевозчик доставляет экспортируемый товар как экспресс-груз и при его таможенном оформлении использует декларацию на товары для экспресс-грузов, нужно представить сведения из нее в виде реестра в электронной форме (пп.8 п.1 ст.165 НК РФ).

Важно! Передача электронных реестров значительно ускорит сбор документов для обоснованности применения нулевой ставки.

Безусловно, это благоприятное изменение для экспортеров (например, продавцов на eBay и AliExpress для подтверждения экспорта в интернет-торговле).

Неблагоприятные изменения касаются необходимости восстановления НДС, если после реорганизации компании налогоплательщик перешел на УСН или ЕНВД (пп.2 п.3 ст.170 НК РФ).

Такая обязанность возникнет уже с 1 января 2020 г.

Сами операции по передаче основных средств, нематериальных активов и иного имущества компании при реорганизации не являются реализацией или безвозмездной передачей, в связи с чем, объект обложения НДС не возникает (пп.2 п.3 ст.39, п.2 ст.146 НК РФ).

Вновь образованная при выделении компания может получить от реорганизованной компании суммы НДС, которые подлежат зачету или возврату в соответствии со ст.176 и 176.1 НК РФ, но не были возмещены реорганизованной компанией.

При этом у «старой» компании отсутствует обязанность восстановления «входного» НДС по переданному имуществу в силу п.8 ст.162.1 НК РФ. С этой аксиомой не спорят и контролирующие органы (письма Минфина РФ от 22.04.2008 г. №03-07-11/155, от 04.08.2006 г. №03-04-11/135 и от 07.08.2006 г. №03-04-11/13).

Должна ли восстанавливать НДС новая компания, если имущество, со стоимости которого налог приняло к вычету «старое» юридическое лицо, предполагается использовать в деятельности, не облагаемой НДС? Из содержания пп.2 п.3 ст.170 НК РФ и п.8 ст.162.1 НК РФ следует отрицательный ответ. Восстановить необходимо ранее принятый к вычету НДС. Но новая компания НДС к вычету не принимала.

Однако контролирующие органы в письмах утверждают обратное (Письма Минфина РФ от 03.05.2018 г. №03-07-11/29894, от 05.04.2017 г. №03-07-11/20201 30.07.2010 г. №03-07-11/323). По мнению Минфина РФ, принятый к вычету реорганизованной организацией «входной» НДС должен восстановить правопреемник (вновь созданная при выделении компания), если имущество будет использоваться в деятельности, не облагаемой НДС. При этом контролеры ссылаются на пп.2 п.3 ст.170 НК РФ.

Вычет НДС реорганизуемая компания получила, а объект имущества, по сути, не использовался в облагаемой НДС деятельности и бюджет несет потери. Тем не менее, суды в спорах по данному вопросу принимают сторону налогоплательщиков. В своих решениях судьи приходят к одинаковым выводам (Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 23.03.2016 г. №Ф02-1379/2016, Определение ВС РФ от 17.10.2014 г. №307-КГ14-1534). Обязанность по восстановлению НДС в случаях, указанных в п.3 ст.170 НК РФ, лежит на тех налогоплательщиках, которые ранее приняли налог к вычету. И если правопреемник вычета не заявлял, восстанавливать налог он не должен. Не обязана восстанавливать НДС и реорганизованная организация при передаче имущества правопреемнику. Это прямо следует из п.8 ст.162.1 НК РФ. Таким образом, в случае возникновения налоговых претензий, у налогоплательщика есть отличный шанс отстоять свою позицию в судебном порядке. Да и налоговики на основании судебной практики выпустили выгодные для компаний разъяснения (Письмо ФНС РФ от 08.11.2016 г. №СД-4-3/21123).

Но в некоторых ситуациях судьи поддерживают налоговиков. Так, в недавнем судебном решении судьи поддержали необходимость восстановления НДС при реорганизации компании (Постановление АС Московского округа от 20.06.2017 г. №А40-61102/15-108-490). Еще в одном деле, компания, которая приняла к вычету НДС по имуществу, впоследствии реорганизовалась путем присоединения к компании-«упрощенцу». Налоговики предъявили претензии о восстановлении НДС компанией-правопреемником и суд поддержал их (Постановление АС Уральского округа от 08.08.2019 г. №А34-8641/2018). Теперь споры по этому вопросу прекратятся. Эта норма прямо прописана в пп.2 п.3 ст.170 НК РФ.

Изменения в части налога на прибыль

Первая группа изменений связана с порядком начисления амортизации и учету амортизационных отчислений по основным средствам в налоговых расходах, которые организация передает в безвозмездное пользование.

Основные средства, которые законсервировали по приказу руководителя больше, чем на три месяца, исключаются из состава амортизируемого имущества (п.3 ст.256 НК РФ). После расконсервации срок полезного использования основного средства продлевался на количество месяцев, в течение которых амортизация не начислялась в связи с нахождением объекта на консервации (абз.6 п.3 ст. 256 НК РФ).

Важно! С 1 января 2020 г. при расконсервации основного средства срок полезного использования имущества не продлевается на время консервации объекта.

В настоящее время перейти с нелинейного метода амортизации на линейный можно один раз в пять лет. С 1 января 2020 г. такой же срок при обратном переходе (т.е. с линейного метода амортизации на нелинейный).

С 1 января 2020 г. необходимо начислять амортизацию по имуществу, переданному в безвозмездное пользование (п.3 ст.256 НК РФ), в то время как сейчас они исключаются из состава амортизируемого имущества. По таким основным средствам амортизацию теперь нужно начислять, но она не учитывается в налоговых расходах.

Вторая группа изменений посвящена учету убытков прошлых лет. Действие ограничения в виде 50 процентов от налоговой базы при переносе убытков прошлых лет продлили до 31 декабря 2021 г. (ст.283 НК РФ).

По некоторым видам деятельности убытки нельзя перенести на будущие налоговые периоды. Например, на убытки, полученные налогоплательщиком в период налогообложения его прибыли по ставке 0 процентов (образовательную и (или) медицинскую деятельность). Такие правила установлены аз.2 п.1 ст.283 НК РФ.

Для возможности учета убытков, полученных реорганизуемыми организациями до момента реорганизации, компания-правопреемник должна иметь документы, подтверждающие обоснованность проведения реорганизации (п.5 ст.283 НК РФ).

Изменения в части исчисления страховых взносов

С 1 января 2020 г. больше страхователей будут сдавать расчеты по страховым взносам в электронном виде. Такая обязанность возникнет, если численность работников за расчетный или отчетный период составит не менее 10 человек (ст.431 НК РФ).

С 1 января 2020 года ИП без наемных работников рассчитывает фиксированные взносы с учетом количества календарных дней, в течение которых велась деятельность. Так, за неполный месяц деятельности бизнесмена фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца по дату государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве ИП, дату снятия с учета в налоговых органах адвоката, нотариуса, занимающегося частной практикой, арбитражного управляющего, оценщика, медиатора, патентного поверенного и иных лиц, занимающихся частной практикой, включительно (п.5 ст.430 НК РФ).

Изменения в части НДФЛ

С 1 января 2020 года неудержанный НДФЛ с доходов сотрудника, который был доначислен по результатам налоговой проверки, налоговый агент вправе уплатить за счет собственных средств. Обязанность по уплате налога будет исполненной со дня предъявления налоговым агентом поручения на перечисление средств (п.9 ст.226 НК РФ).

С 1 января 2020 г. при численности физических лиц, получивших доходы в налоговом периоде, до 10 человек налоговый агент может представить указанные сведения и расчет сумм налога на бумажных носителях (п.2 ст.230 НК РФ).

С 1 января 2020 г. будет легче перечислять НДФЛ компаниям, имеющим обособленные подразделения. То есть если «обособки» и головная компания находятся на территории одного муниципального образования, то платить и сдавать отчеты можно по месту учета головной компании (п.7 ст.226 НК РФ). О своем выборе головная компания должна уведомить налоговую инспекцию не позднее 1-го числа налогового периода.

В скором времени форма 2-НДФЛ канет в лету. Сведения за 2021 г. о доходах физических лиц будут подаваться в составе формы 6- НДФЛ. Изменен также срок сдачи 6-НДФЛ и 2-НДФЛ - не позднее 1 марта следующего года. Это означает, что расчет 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ за 2019 г. должны быть представлены в налоговую инспекцию не позднее 2 марта 2020 г. (п.2 ст.230 НК РФ).

Изменения в части прочих налогов, специальных налоговых режимов, будут проанализированы в отдельной статье.