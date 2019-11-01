Банкротство физлиц: плюсы и минусы

Как и любая юридическая процедура, банкротство физлица имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны — кардинальное решение финансовых проблем должника, с другой — последствия, которые несет в себе статус банкрота. На сегодняшний день, лишь немногие решаются на прохождение данной процедуры.

Но прежде чем рассмотреть положительные и негативные последствия, необходимо указать условия, которым должно отвечать физлицо для начала процедуры банкротства. Условия следующие:

задолженность в 500 тыс. руб. просрочка исполнения долговых обязательств более 3-х месяцев.

Минусы самой процедуры

Как показывает практика (пока еще небольшая), в процедуре банкротства физлиц много скрытых минусов, которые, к сожалению, становятся очевидными уже в процессе. Можно выделить три главных негативных момента:

недостаточная информированность, а порой и полная юридическая неосведомленность физлиц о специфике такого банкротства, а также отсутствие бесплатной правовой поддержки; дороговизна; длительность;

Недостаточная осведомленность

Большинство потенциальных и реальных неплательщиков не представляют, как начинать эту процедуру. Какие бумаги требуется подготовить, в какие сроки и так далее. Отсутствие бесплатной правовой помощи по этим вопросам только осложняет ситуацию.

Стоимость

Граждане, ознакомившиеся с законом о банкротстве, считают, что наибольшие расходы несет в себе оплата услуг финуправляющего, которая является фиксированной и составляет 25 тыс. руб.

К сожалению, реальность несколько иная. На практике, за такие услуги гражданам приходится выкладывать около 100-150 тыс. руб., иначе найти финуправляющего становится проблематично. Плюс дополнительные траты, возможные штрафы, оплата юридических услуг и т.п. также увеличивают сумму затрат. В итоге она может стать попросту неподъемной для должника.

Но если попытаться сэкономить на услугах опытных юристов и финуправляющего, то можно столкнуться с другими рисками. Например, имущество должника может быть распродано существенно ниже его реальной стоимости.

Длительность

Чем меньше у должника возможности оплачивать услуги специалистов, тем дольше сроки процедуры банкротства. Попытки разобраться в процедуре самостоятельно влекут за собой нехватку времени на работу или поиск иных источников дохода. Как следствие, сама процедура может затянуться на годы, а рост долгов и сопутствующих проблем будет нарастать «снежным комом».

Итак, процедура банкротства недешевая и не быстрая. А желание сэкономить на специалистах и вникнуть во все самому может существенно осложнить жизнь должника.

После прохождения процедуры

Но вот процедура благополучно пройдена и физлицо получает, наконец, статус банкрота. Здесь его поджидают следующие негативные моменты:

обязательное указание факта банкротства при оформлении кредитов и займов в течение 5 лет (равносильно испорченной кредитной истории, со всеми вытекающими последствиями);

запрет на повторное обращение с заявлением о банкротстве в течение 5 лет;

запрет на занятие руководящих постов в любых организациях, а также на участие в управление в течение 3 лет.

Преимущества банкротства

Без наличия положительных моментов данная процедура была бы нецелесообразной. Каковы же эти положительные моменты:

урегулирование вопросов с заимодавцами;

освобождение от долгового ярма и аннуляция долгов, которые не представляется возможным закрыть за счет распродажи на торгах имущества банкрота;

Также при наличии опытных специалистов или подкованности самого неплательщика во всех нюансах процедуры возможны следующие моменты:

Приостановка действие всех исполнительных производств, и как следствие снятие всех наложенных ограничений.

Возможность реструктуризировать долги, с целью их погашения приемлемым для должника способом. Как правило, это происходит, когда должник в состоянии обслуживать свои долговые обязательства, но ему необходима помощь. Например, в разработке графика платежей, уменьшении их суммы или списании части долга. То есть система погашения долга становится более понятной, комфортной для должника и позволяет ему рассчитаться с долгами без посторонней помощи. Более того, при положительном исходе реструктуризации гражданин не получает статус банкрота и не ограничивается в правах.

Заключить с заимодавцами мировое соглашение и прекратить процедуру банкротства. Как правило, мировое соглашение и предполагает реструктуризацию задолженности.

Закрыть долговые обязательства за счет продажи на торгах имущества. Но это уже крайняя мера, на которую идут, если неплательщик не имеет подтвержденных источников дохода или нарушает условия мирового соглашения. При этом единственной жилой площади, необходимых предметов обихода лишать должника не будут. Оставшиеся долги, которые не были покрыты средствами от реализации имущества, списываются.

Подробности смотрите в материале подготовленном ведущим юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Еленой Потураевой:

Главное достоинство процедуры банкротства

Банкротство — легальный способ решения проблемы неплатежеспособности, который обладает всеми необходимыми механизмами правовой защиты неплательщика, а также учитывает интересы противоположной стороны — кредитора.

Обращайтесь к специалистам Чтобы весь процесс банкротства с самого начала не доставил Вам хлопот, мы рекомендуем обращать пристальное внимание на все его этапы. Идеальный вариант — помощь квалифицированного специалиста.

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