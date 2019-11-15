Предпенсионный возраст. Что это? Льготы предпенсионеров

В России началось постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение пенсии по старости. В этом видео, мы поговорим о том, кто относится к предпенсионерам и какие льготы им положены.

Пенсионные изменения происходят поэтапно в течение длительного переходного периода, который составит 10 лет и завершится в 2028 году.

Важно!

В результате пенсионный возраст увеличен на 5 лет и установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства граждан, имеющих право досрочного назначения пенсии.

В соответствии с Законом № 350-ФЗ для сохранения и соблюдения прав граждан в законодательство вводится понятие «предпенсионный» возраст.

Важно!

Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода, то есть, начиная с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин в 2018 году.

С 2019 года и далее правом на льготы пользуются женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше.

Для таких граждан сохраняются льготы и меры социальной поддержки, ранее предоставляемые по достижении пенсионного возраста:

бесплатные лекарства и проезд на транспорте,

скидка на оплату капитального ремонта и других жилищно-коммунальных услуг,

освобождение от имущественного и земельного налогов,

и прочие.

Пенсионеры и предпенсионеры могут получить вычет по земельному налогу на 6 соток, но льгота действует только в отношении одного земельного участка (пп.9 п.5 ст.391 НК РФ).

Пенсионеры и предпенсионеры имеют льготу по налогу на имущество. При этом налоговые льготы по имущественным налогам, которые раньше были положены только пенсионерам, начиная с налогового периода 2019 года, будут предоставляться не после выхода на пенсию, а после достижения возраста, который считался пенсионным на конец 2018 года (пп.10.1 п.1 ст.407 НК РФ).

С 2019 года для предпенсионеров также вводятся новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также дополнительные гарантии трудовой занятости.

В отношении работодателей предусматривается административная и уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине возраста.

За работодателем также закрепляется обязанность ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы.

Важно!

Пенсионный фонд России запустил новый сервис информирования, через который предоставляются сведения о работниках, достигших предпенсионного возраста. Эти данные используются работодателями для предоставления соответствующих льгот.

Предпенсионеру не нужно получать документ, подтверждающий право на льготы, — достаточно просто подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, где уже будет вся необходимая информация.

Для того чтобы воспользоваться налоговой льготой, достаточно просто подать заявление в налоговый орган, специалисты которого самостоятельно сделают запрос в ПФР для подтверждения предпенсионного статуса заявителя.

В личном кабинете на официальном сайте ПФР работает электронный сервис, позволяющий заказать справку об отнесении работника к категории граждан предпенсионного возраста.

Сами работники могут получить справку о статусе предпенсионера по единой форме. ПФР утвердил регламент, по которому должен выдавать документ с 14 июля 2019 г. (постановление Правления ПФР от 04.04.2019 г. № 206п).

Запрос на выдачу справки можно подать лично в отделении ПФР либо на портале государственных услуг. В первом случае ПФР выдает справку в течение трех дней, а при электронном обращении — в этот же день.