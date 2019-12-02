Белая, серая и черная зарплата. Преимущества и последствия

Главная причина, по которой работодатели опасаются полностью раскрывать свои зарплатные схемы, — это стремление избежать налогового бремени. При официальной схеме это бремя значительно выше.

Практически каждый работающий знаком с понятиями «белой», «серой» и «черной» зарплат. Не являясь официальными, эти понятия тем не менее получили широкое распространение, как отражение существующих легальных и полулегальных зарплатных схем. Рассмотрим плюсы и минусы каждой.

«Белая» зарплата

Что касается первого понятия — «белой» зарплаты, то это, пожалуй, идеальный вариант не только с точки зрения фискальных органов, но и получающего такую зарплату работника.

«Белая» или, правильнее сказать, официальная зарплата полностью отражается в бухгалтерии и финансовой отчетности; с нее платятся все налоговые отчисления. Причем, платятся как самим работником (за него эти перечисления осуществляет работодатель), так и организацией. Работник при этом официально трудоустроен со всеми вытекающими из этого статуса преференциями.

Преимущества «белой» зарплаты для персонала:

защищенность: деньги выплачиваются во время и в фиксированном объеме, так как это оговоренная законом обязанность работодателя;

социальная сфера: многие выплаты, рассчитываются на основании именно «белой» зарплаты;

кредитование: легко подтвердить официальный доход;

налоговая: легко объяснить приобретенные блага;

пенсионные отчисления: напрямую зависят от величины зарплаты.

Последствия для работодателя

Для компании, выплачивающей зарплату «в белую», работник обходится значительно дороже. Помимо 13% подоходного налога, который за него переводит в фискальные органы сам работодатель, последний также обязан перечислять в государственные внебюджетные фонды сверх этого определенную сумму, которая рассчитывается на каждого работника отдельно.

Поскольку, для работодателя финансовые выгоды при официальной схеме, как таковые отсутствуют, главный стимулирующим фактор для него полностью выплачивать «белую» зарплату — угроза возможной административной и даже уголовной ответственности.

«Черная» зарплата

Эта схема, по которой сотрудники, получающие денежное вознаграждение не числятся в штате компании и не проходят ни по каким документам. Иными словами, для фискальных органов таких сотрудников как бы не существует. Вследствие чего работодатель полностью освобождается от каких-либо обязательств со своей стороны.

При этом права сотрудника, получающего"черную" зарплату, никак не защищены. Он вправа взять больничный, оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск. И даже выплата зарплаты в оговоренном сторонами объеме зависит лишь от добросовестности работодателя. Более того, такой работник официально будет считаться безработным.

Очевидно, что последняя схема наиболее выгодна лишь работодателю, для которого получаемые выгоды перевешивают страх перед законом.

Предприятия, выплачивающие зарплату по «черной» схеме, преследуют цель полностью уйти в тень и не раскрывать масштаб своей деятельности перед налоговиками.

«Серая» зарплата

Это так называемый промежуточный вариант. Попытка усидеть на двух стульях одновременно. Причем этот вариант распространен как на мелких, так на крупных предприятиях. Размер, как говорится, не имеет значения.

Суть схемы — в разделении зарплаты на две составляющие: официальную, с которой идут все обязательные отчисления, и неофициальную, проходящую «мимо кассы».

Такая схема наиболее выгодна для работодателя: выдавая часть зарплаты «в конверте», он значительно экономит на страховых взносах.

Последствия для персонала

Выгода от «серой» схемы для персонала — оплата НДФЛ, а также других удержаний (например, алиментов) только с официальной, как правило, небольшой части заработка.

Однако такая выгода оборачивается минусом:

при оплате больничного: учитываются только официальные выплаты, которые будут минимальными при «серой» схеме;

при выплате различных пособий, отпускных: учитывается только официальная часть зарплаты;

при расчете будущей пенсии: будет минимальным, т.к пенсионные выплаты осуществляются опять-таки с «белой» части зарплаты;

проблема с получением кредита из-за маленькой официальной части.

Что говорит закон? Смотрите об этом в материале, подготовленным ведущим менеджером по подбору персонала «РосКо — Консалтинг и аудит» Ольгой Мукусий.