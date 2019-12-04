Открытие банковского счета иностранной компании в России

В каком порядке иностранные юридические лица — нерезиденты могут открывать банковские счета и банковские вклады в иностранной валюте и валюте РФ? Сегодня об этом мы поговорим в нашем видео.

В соответствии с законом нерезиденты на территории РФ вправе открывать банковские счета (банковские вклады) в иностранной валюте и валюте РФ только в уполномоченных банках (ст.13 Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»).

Уполномоченные банки — это банки, которые имеют соответствующую лицензию (например, Сбербанк, ВТБ24, Альфа-Банк и пр.).

Важно! Иностранцы-нерезиденты имеют право без ограничений перечислять иностранную валюту и валюту РФ со счетов (вкладов) в банках за пределами территории РФ на свои счета (во вклады) в уполномоченных банках, и наоборот.

Порядок открытия и ведения банковских счетов (банковских вкладов) нерезидентов, открываемых на территории РФ, в том числе специальных счетов, устанавливает Банк России.

Что нужно сделать иностранному юридическому лицу, чтобы открыть расчетный счет в российском банке?

Зачастую иностранная компания не имеет филиалов и обособленных подразделений на территории России. Может ли иностранная компания открыть в российском банке расчетный счет, не открывая при этом в России представительства или филиала?

Да, может и первым шагом иностранной компании должна быть поставлена на учет в налоговом органе с присвоением ИНН и выдачей свидетельства о постановке на учет (письмо ФНС РФ от 01.09.2014 г. №СА-4-14/17456).

Как встать иностранной компании на учет в налоговом органе?

При постановке на учет, в том числе в связи с открытием счетов в банках на территории РФ, иностранной организации присваивается ИНН и выдается Свидетельство о постановке на учет.

Постановка на учет в налоговом органе иностранной организации в связи с открытием иностранцем счетов в банках на территории России осуществляется на основании следующих документов...

Хочешь знать больше? Смотрите в материале подготовленном юристом компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Кириллом Теном.

Читайте: https://rosco.su/registracionnye-uslugi/bankovskiy-schet/inostrannaya-kompaniya/