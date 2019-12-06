Могут ли иностранные граждане или фирмы покупать землю в России?

Какие земли могут приобретать иностранные граждане и иностранные компании в РФ? Какие документы нужны для оформления сделки купли-продажи земельных участков? А может ли иностранец или иностранная компания купить земельный участок в России? Обратимся к основному закону страны — Конституции РФ.

В п.3 ст.62 Конституции РФ закреплено, что иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором РФ.

Важно! То есть приобретение объектов недвижимости (к которому относятся земельные участки) иностранцами не запрещено. При этом существуют определенные ограничения.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства земельные участки предоставляются в собственность исключительно за плату (п.4 ст.39.4 Земельного Кодекса РФ). Иностранец не может приобрести землю в России на безвозмездной основе.

Иностранцы и иностранные компании не могут выкупить земельный участок, который находится на приграничной территории или в границах морского порта.

Перечень приграничный территорий определен Указом Президента РФ от 09.01.2011 г. № 26 «Об утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками».

Важно! Иностранные граждане, иностранные компании, лица без гражданства, а также компании, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50%, могут обладать земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения только на праве аренды, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ (ст.3 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).

Законодательством об огородничестве и садоводстве также установлены определенные ограничения в части приобретения в собственность земельного участка.

Но на практике данное ограничение обходят. Так, иностранные компании и иностранные граждане создают на территории России фирмы («дочки», «дочки дочек») и приобретают землю.

Также ограничение по приобретению земельных участков содержат Федеральный закон от 30.11.1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» и Закон Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395–1 «О недрах», которые закрепляют порядок пользования участками континентального шельфа и недрами.

Законодательством РФ запрещено иметь на праве собственности участки недр, участки континентального шельфа, участки лесного фонда. Эти объекты могут предоставляться иностранцам только на праве аренды и то при условии, что они имеют право заниматься соответствующим видом деятельности.

А если у иностранца двойное гражданство, одно из которых российское?

Возможность приобретения прав на земельные участки лицами с двойным гражданством была рассмотрена Минэкономразвития РФ в Письме от 12.10.2011 г. №Д02-7833.

Как следует из разъяснений, лица, имеющие двойное гражданство, одно из которых российское, не могут быть ограничены в правах и свободах и не освобождаются от обязанностей, вытекающих из гражданства РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ или федеральным законом.

Таким образом, лицам, имеющих двойное гражданство нет запрета, на приобретение в собственность земельных участков, за исключением земельных участков, которые в соответствии с Земельным Кодексом России, федеральными законами не могут находиться в частной собственности.

Cмотрите об этом материал, подготовленный Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Алена Талаш.

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