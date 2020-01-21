Лизинг - что это и в чем его плюсы

При отсутствии свободных денежных средств одним из способов решения проблемы может стать лизинг. Что это такое и кому он больше всего подходит?

Лизинг — один из популярных финансовых инструментов или операций по которой имущество (транспорт, оборудование, недвижимость) передается в долгосрочную аренду с последующим правом выкупа. В этом его отличие от кредита, по которому предметом сделки являются именно деньги, а не имущество.

Основные участники

Как правило, в договоре лизинга задействованы следующие лица:

— лизингополучатель (юрлицо или физлицо);

— лизингодатель (лизинговые компании, банки, а также физлицо), который приобретает требуемое клиенту имущество и передает последнему в аренду;

— поставщик или продавец имущества, который поставляет лизингодателю требуемое имущество;

— страховщик (страховая компания), который (при наличии такой необходимости) страхует различные риски, связанные с передаваемым в лизинг имуществом.

Последний участник не является обязательным. Как правило, инициатором страхования является лизингодатель. Он может либо предложить своего страховщика, либо оставить этот выбор за клиентом. Например, страхование распространено при лизинге автотранспорта.

Что может быть предметом лизинга

Любое имущество, которое можно использовать для бизнеса (оборудование, авто и авиатранспорт, здания и т.д.). Наиболее востребован и популярен как среди юрлиц, так и физлиц лизинг авто.

Что не может быть предметом лизинга

В лизинг нельзя сдать природные объекты, например, земельные участки. А также имущество, свободное обращение которого запрещено законом, например, оружие.

Кому выгоден лизинг

Лизинг наиболее выгоден именно юрлицам и вот почему:

— позволяет арендовать любое имущество, требуемое для ведения бизнеса, причем на длительный срок и под щадящие проценты;

— выплаты производятся по удобной для юрлица схеме (можно включать в расходные операции), позволяющий минимизировать налоговую нагрузку;

— по окончанию договора, имущество переходит в собственность.

Особенно выгоден для малого и среднего бизнеса, для которого получение «классического» кредита в банке сопряжено с рядом трудностей.

Важный нюанс: зачастую лизингодатель готов получить первый взнос, только после того, как взятое в лизинг имущество начнет приносить прибыль.

Иными словами, договор лизинга позволяет не только сократить расходы юрлица, но и максимально быстро приобрести требуемое для ведения бизнеса имущество.

Как происходит

Обычно лизинговая сделка проходит по следующей стандартной схеме:

1. Лицо, заинтересованное в лизинге имущества, обращается к лизингодателю. Стороны обсуждают нюансы, лизингополучатель заполняет соответствующую заявку, в случае одобрения которой начинается второй этап: этап подписания договоров.

2. Помимо договора между лизингополучателем и лизингодателем, заключается договор с поставщиком, а в случае необходимости и со страховой компанией;

3. Требуемое имущество приобретается лизингодателем и передается клиенту;

4. Если клиент выполняет все условия договора, по его истечению арендованное имущество становится собственностью клиента (если договором не оговорено иное).

Достоинства и недостатки лизинга

К преимуществам лизинга можно отнести следующие моменты:

— длительность (до 10 лет), позволяющая комфортно расплатиться с другой стороной договора;

— более низкая процентная ставка;

— можно приобрести подержанное имущество;

— гибкий график платежей: есть возможность продлить или списать стоимость имущества с учетом его физизноса);

— право на возврат НДС с лизинговых платежей (для юрлиц);

— более быстрый срок рассмотрения;

— более лояльное отношения к клиенту (требования гораздо мягче, чем в банке).

Последний пункт особенно выгоден для малого и среднего бизнеса.

Но самое главное преимущество лизинга для лизингополучателя — реальная возможность даже при ограниченных финансах частично или полностью заменить устаревшее имущество предприятия (оборудование или автопарк). А значит не только выйти на новый технологический и конкурентный уровень со всеми вытекающими из этого последствиями в виде роста производства и прибыли, но и планировать свой бизнес на годы вперед.

Список недостатков не такой большой, но он, к сожалению, тоже есть:

— клиент не собственник имущества и не вправе им распоряжаться по своему усмотрению;

— платежи облагаются НДС.

— лизингодатель — собственник имущества до конца срока аренды, со всеми вытекающими последствиями. Так, банкротство лизингодателя грозит клиенту потерей взятого в лизинг имущ-ва.

Преимущества лизинга для лизингодателя

Выгода лизинга перед обычным кредитом очевидна и другой стороне сделки — лизингодателю. Недаром, лизинговыми сделками, помимо классических лизинговых компаний, занимаются все больше банков. Под такие сделки в них даже создаются специальные отделы. Какие же это выгоды:

— минимизация рисков, так как обеспечением является само взятое в лизинг имущество; в случае банкротства лизингополучателя — лизингодатель обладает первоочередным правом на получение компенсации;

— возможность сэкономить на налогах.

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Автор материала : Владимир Порутчиков