Вид на жительство по браку

Вид на жительство (ВНЖ) — документ, не только дающий его обладателю возможность легально жить в России в течение длительного времени, но и удостоверяющий его личность. Последнее особенно актуально для тех, у кого нет никакого гражданства.

Помимо этого держатель ВНЖ получает следующие возможности:

— свободу передвижения (можно беспрепятственно покидать пределы РФ и возвращаться, что особенно это актуально для визовых иностранцев);

— возможность легально трудиться в практически любой области в любом российском регионе безо всяких ограничений;

— бесплатное ОМС, как детям, так и взрослым;

— возможность зарегистрироваться по месту жительства;

— возможность при наличии детей устроить их в сад или школу рядом с домом;

— оформлять приглашения.

Существуют и ограничения. Так держатель ВНЖ не вправе:

— голосовать;

— состоять на госслужбе;

— плавать на кораблях ВМФ под российским флагом;

— управлять гражданскими самолетами;

— служить в органах госбезопасности РФ.

Предварительные этапы перед получением ВНЖ

Однако, для того, чтобы подать на ВНЖ, претенденту требуется пройти ряд предварительных и обязательных этапов:

— получить разрешение на временное проживание (РВП);

— выдержать годовой ценз: прожить непрерывно в России как минимум год.

Кто попадает под исключения

Ряд лиц имеют право сразу подать документы на ВНЖ, минуя предварительные этапы. А именно:

— беженцы;

— высококвалифицированные специалисты (ВКС);

— носители русского языка;

— граждане Беларуси;

— участники программы по переселению соотечественников.

Другие категории лиц, хотя и не вправе сразу обращаться за ВНЖ, могут пройти предварительный этап — получение РВП, не дожидаясь квоты на него.

Что такое квота и кто вправе обратиться за РВП без нее

Квотирование — ежегодно определяемая правительством РФ максимальное количество РВП, которое может быть выдано, в каждом конкретном регионе. Для Москвы, например, выделено 2000.

На получение вне квоты имеют право лица, способные документально подтвердить:

— факт рождения в РФ, в том числе и в период существования Союза ССР (при наличии гражд-ва последнего);

— свою недееспособность при наличии дееспособных детей-россиян,

— наличие недееспособного родителя-россиянина;

— наличие несовершеннолетнего ребенка-россиянина;

— наличие совершеннолетнего ребенка-россиянина, признанного недееспособным;

— факт заключения брака с россиянином;

— факт службы в российских вооруженных силах;

— факт участия в программе переселения соотечественников.

Кроме того, это право имеют лица, инвестирующие в экономику РФ (при соответствии определенной финансовой планке).

Итак, иностранец, заключивший брак с россиянином, может получить РВП без квоты и, выждав положенный годовой ценз, обратиться за ВНЖ. Поскольку временные рамки рассмотрения заявления — 4 месяца, то подать документы можно за 4 месяца до истечения годового ценза.

Документы на вид на жительство по браку

Стандартный пакет включает:

— заявление на получение ВНЖ в местное ГУВМ МВД;

— паспорт с РВП;

— фото (4 экз)

— доказательства наличия законного дохода (должен быть необходимый минимум): справка по форме 2 НДФЛ, выписка с банковского счета, письмо от работодателя;

— справки о прохождении медицинской комиссии и об отсутствии опасных инфекций; наркозависимости, ВИЧ и т.д

— доказательство наличия жилья (личного или съемного) для тех, кто живет в России более трех лет;

— квитанция об оплате госпошлины — 5000 руб.

Важный нюанс: в каждом конкретном случае может потребоваться дополнительный набор документов или наоборот — возможно уменьшение списка требуемых бумаг.

Если доказан факт фиктивного брака с целью получения ВНЖ

При выявлении фиктивного брака, местные органы МВД или прокурор могут обратиться с исковым заявлением в суд.

Согласно приказу МВД РФ (No846 от 9 ноября 2017) ВНЖ не выдается, если иностранец заключил брак с россиянином, с единственной целью — получение вида на жительство или гражданства РФ, и этот брак был признан судом недействительным.

Но обычно, при наличии совместного ребенка, а также если супруга (российская гражданка) предоставляет доказательство своей беременности от гражданина другого государства — брак признается действительным.

Сроки рассмотрения

Законом предусмотрены следующие временные рамки с момента приема заявления:

? политические беженцы и утратившие российское гражданство — 15 дней;

? носители русского языка и участники программы переселения — 2 месяца;

? ВКС и их семьи, граждане Беларуси — 3 месяца;

? остальные претенденты — 4 месяца (с ноября 2019, раньше 6 месяцев).

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