Вид на жительство по браку

Вид на жительство (ВНЖ) — документ, не только дающий его обладателю возможность легально жить в России в течение длительного времени, но и удостоверяющий его личность. Последнее особенно актуально для тех, у кого нет никакого гражданства.
Помимо этого держатель ВНЖ получает следующие возможности:
— свободу передвижения (можно беспрепятственно покидать пределы РФ и возвращаться, что особенно это актуально для визовых иностранцев);
— возможность легально трудиться в практически любой области в любом российском регионе безо всяких ограничений;
— бесплатное ОМС, как детям, так и взрослым;
— возможность зарегистрироваться по месту жительства;
— возможность при наличии детей устроить их в сад или школу рядом с домом;
— оформлять приглашения.
Существуют и ограничения. Так держатель ВНЖ не вправе:
— голосовать;
— состоять на госслужбе;
— плавать на кораблях ВМФ под российским флагом;
— управлять гражданскими самолетами;
— служить в органах госбезопасности РФ.
Предварительные этапы перед получением ВНЖ
Однако, для того, чтобы подать на ВНЖ, претенденту требуется пройти ряд предварительных и обязательных этапов:
— получить разрешение на временное проживание (РВП);
— выдержать годовой ценз: прожить непрерывно в России как минимум год.
Кто попадает под исключения
Ряд лиц имеют право сразу подать документы на ВНЖ, минуя предварительные этапы. А именно:
— беженцы;
— высококвалифицированные специалисты (ВКС);
— носители русского языка;
— граждане Беларуси;
— участники программы по переселению соотечественников.
Другие категории лиц, хотя и не вправе сразу обращаться за ВНЖ, могут пройти предварительный этап — получение РВП, не дожидаясь квоты на него.
Что такое квота и кто вправе обратиться за РВП без нее
Квотирование — ежегодно определяемая правительством РФ максимальное количество РВП, которое может быть выдано, в каждом конкретном регионе. Для Москвы, например, выделено 2000.
На получение вне квоты имеют право лица, способные документально подтвердить:
— факт рождения в РФ, в том числе и в период существования Союза ССР (при наличии гражд-ва последнего);
— свою недееспособность при наличии дееспособных детей-россиян,
— наличие недееспособного родителя-россиянина;
— наличие несовершеннолетнего ребенка-россиянина;
— наличие совершеннолетнего ребенка-россиянина, признанного недееспособным;
— факт заключения брака с россиянином;
— факт службы в российских вооруженных силах;
— факт участия в программе переселения соотечественников.
Кроме того, это право имеют лица, инвестирующие в экономику РФ (при соответствии определенной финансовой планке).
Итак, иностранец, заключивший брак с россиянином, может получить РВП без квоты и, выждав положенный годовой ценз, обратиться за ВНЖ. Поскольку временные рамки рассмотрения заявления — 4 месяца, то подать документы можно за 4 месяца до истечения годового ценза.
Документы на вид на жительство по браку
Стандартный пакет включает:
— заявление на получение ВНЖ в местное ГУВМ МВД;
— паспорт с РВП;
— фото (4 экз)
— доказательства наличия законного дохода (должен быть необходимый минимум): справка по форме 2 НДФЛ, выписка с банковского счета, письмо от работодателя;
— справки о прохождении медицинской комиссии и об отсутствии опасных инфекций; наркозависимости, ВИЧ и т.д
— доказательство наличия жилья (личного или съемного) для тех, кто живет в России более трех лет;
— квитанция об оплате госпошлины — 5000 руб.
Важный нюанс: в каждом конкретном случае может потребоваться дополнительный набор документов или наоборот — возможно уменьшение списка требуемых бумаг.
Если доказан факт фиктивного брака с целью получения ВНЖ
При выявлении фиктивного брака, местные органы МВД или прокурор могут обратиться с исковым заявлением в суд.
Согласно приказу МВД РФ (No846 от 9 ноября 2017) ВНЖ не выдается, если иностранец заключил брак с россиянином, с единственной целью — получение вида на жительство или гражданства РФ, и этот брак был признан судом недействительным.
Но обычно, при наличии совместного ребенка, а также если супруга (российская гражданка) предоставляет доказательство своей беременности от гражданина другого государства — брак признается действительным.
Сроки рассмотрения
Законом предусмотрены следующие временные рамки с момента приема заявления:
? политические беженцы и утратившие российское гражданство — 15 дней;
? носители русского языка и участники программы переселения — 2 месяца;
? ВКС и их семьи, граждане Беларуси — 3 месяца;
? остальные претенденты — 4 месяца (с ноября 2019, раньше 6 месяцев).
Обращайтесь к специалистам
Чтобы подать документы на ВНЖ (в том числе и по браку) без хлопот, мы рекомендуем обращать пристальное внимание на все этапы его оформления. Идеальный вариант — помощь квалифицированного специалиста.
Так, обратившись в компанию «РосКо», которая предоставляет широкий спектр услуг, а именно: юридические, аудиторские, аккредитационные, бухгалтерские, регистрационные, кадровые, Вы можете быть уверены, что составленные при нашем профессиональном участии документы будут соответствовать всем необходимым требованиям и гарантированно уберегут Вас от любых неожиданностей.