Имеет ли право иностранец на российскую пенсию?

Могут ли иностранные граждане заработать пенсию в России? Как иностранцу оформить российскую пенсию?

Сегодня об этом мы поговорим в нашем видео.

Правом на получение российской пенсии обладают не только российские граждане, но и иностранцы, а также лица без гражданства. Прежде всего, иностранцы должны быть официально трудоустроены (на срок от 6 месяцев) и иметь необходимые разрешительные документы для пребывания в России.

Иностранцы в России вправе рассчитывать на страховую, накопительную, социальную пенсии, а также государственное обеспечение. Пенсию могут назначить иностранцам, которые присоединились к обязательной системе пенсионного страхования и имеющим вид на жительство. Получение иностранцем разрешения на временное проживание в РФ не дает им права на получение социальных выплат, в т.ч. пенсию. Иностранец, имеющий разрешение на временное проживание, имеет право на получение медицинского обслуживания по страховому полису. А право на получение социальных выплат получает иностранец, который получил вид на жительство.

При каких условиях назначается пенсия иностранцу?

Как правило, иностранцы работают по трудовым либо по гражданско-правовым договорам. В соответствии со статьей 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ за иностранца работодатель перечисляет взносы в ПФР в размере 22% от начисленной зарплаты. При этом договор с иностранцем должен быть заключен на срок не менее 6 месяцев за каждый год трудовой деятельности и иностранцу должно быть оформлено пенсионное страховое свидетельство.

Исключение составляют высококвалифицированные иностранные сотрудники, за них страховые взносы работодателем не уплачиваются.

Напомним, что начиная с 1 апреля 2019 года, ПФР не выдает страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (ОПС). При этом все выданные ранее свидетельства продолжают действовать. Вместо страхового свидетельства оформляется документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в бумажном или электронном виде.

Условия назначения выплат зависят от вида оформляемой пенсии. Так, пенсионером сможет стать иностранец, постоянно проживший в РФ более 15 лет, при этом: -совокупный период формируется из различных сроков получения вида на жительство; -в период не включаются периоды временной регистрации; -должно быть участие в системе обязательного пенсионного страхования. Так, в 2019 году страховая пенсия по возрасту назначается иностранцу при выполнении следующих условий:

-достижение общеустановленного пенсионного возраста (для мужчин — 65 лет, для женщин — 60 лет);

-страховой стаж — не менее 10 лет;

-ИПК не ниже 16,2

Важно! Иностранцы из числа инвалидов могут оформить пенсию по инвалидности при наличии выписки из акта МСЭ.

Назначение пенсии по инвалидности возможно при условии, если иностранец прошел процедуру освидетельствования МСЭ в РФ. При наличии стажа от 1-го дня иностранный гражданин может оформить страховую пенсию по инвалидности, при отсутствии стажа — социальную пенсию по инвалидности.

Иностранцы, признанные нетрудоспособными по возрасту или инвалидности, могут оформить пенсию по потере кормильца в общем порядке.

Пенсию в РФ назначает территориальный орган ПФР по месту (временного пребывания) жительства пенсионера. Для этого нужно представить требуемый пакет документов в территориальный орган ПФР или районный Многофункциональный центр (МФЦ).

Как оформить иностранцу пенсию?

Cмотрите об этом материал, подготовленный Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.