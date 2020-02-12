Как получить налоговый вычет за медицинские услуги?

Какие тонкости нужно знать при получении налогового вычета за медицинские услуги?

Сегодня об этом мы поговорим в нашем видео.

Прежде всего, напомним, что физические лица имеют право на получение социальных налоговых вычетов в сумме, уплаченной за:

— оказанные медицинские услуги,

— приобретенные медикаменты, назначенные лечащим врачом,

— страховые взносы страховым организациям по договорам добровольного личного страхования

Для применения социальных вычетов должны соблюдаться следующие условия:

1) Налогоплательщик должен иметь доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13 %.

При этом к доходам в виде дивидендов вычеты не применяются.

Социальный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику в виде уменьшения в соответствующем налоговом периоде дохода, подлежащего налогообложению по ставке 13 процентов.

Важно! Если гражданин имеет доход только в виде пенсии (т.е. сумма НДФЛ не удерживается и в соответствующий бюджет не перечисляется), то социальный налоговый вычет ему не положен.

2) Медицинские услуги должны быть оказаны медицинскими организациями и ИП, осуществляющими медицинскую деятельность, имеющими медицинские лицензии, выданные в соответствии с законодательством России.

3) Медицинские услуги должны быть предоставлены отечественными медицинскими учреждениями.

Расходы на лечение в зарубежных клиниках не могут быть приняты к налоговому вычету, даже если провести подобное лечение в отечественной клинике не предоставляется возможным.

На стоимость медицинского обследования ребенка-инвалида за рубежом родители также не смогут получить социальный вычет.

С недавнего времени для российских граждан стало возможным лечение в санаториях Республики Крым.

Налогоплательщики вправе учесть в составе социального налогового вычета расходы на лечение в медицинских организациях, находящихся на территории Республики Крым.

При этом право на применение социального налогового вычета может быть подтверждено при представлении справки санаторного учреждения, расположенного на территории Крыма, об оказании медицинских услуг, в том числе имеющего лицензию (бессрочную), выданную Министерством здравоохранения Украины.

4) Социальный налоговый вычет можно получить по расходам на лечение, на приобретение медикаментов и на оплату добровольного личного страхования:

— самого налогоплательщика

— супруга (супруги)

— родителей налогоплательщика

— детей (в том числе усыновленных) и подопечных в возрасте до 18 лет.

Важно! В том случае если налогоплательщик оплатил лечение будущего супруга (до регистрации брака), то вычет за мужа или жену получить нельзя.

5) Социальный вычет предоставляется в соответствии с перечнем медицинских услуг, утвержденным Постановлением Правительства России.

6) Социальный вычет на лечение предоставляется с учетом ограничения, кроме дорогостоящих видов лечения. По дорогостоящим видам лечения социальный вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов.

7) Вычет предоставляется, если оплата стоимости медицинских услуг, лекарств, страховых взносов не были произведены за счет средств работодателей.

Суды отказывают в праве налогоплательщика на получение социального вычета, если оплата стоимости медицинских услуг и приобретенных лекарственных препаратов для медицинского применения и (или) уплата страховых взносов были произведены за счет средств работодателей.

8) Вычет в части страховых взносов по договорам добровольного личного страхования предоставляется при условии, что полис добровольного медицинского страхования предусматривает оказание услуг по лечению.

Например, если предоставленные налогоплательщиками полисы добровольного страхования не связаны с оплатой страховыми организациями исключительно услуг по лечению, то суды признают решение налогового органа по отказу в предоставлении налоговых вычетов правомерным.

9) Налогоплательщик должен представить документы, подтверждающие его фактические расходы на оказанные медицинские услуги, приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения.

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Cмотрите материал, подготовленный Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.