Возврат НДФЛ за лечение и лекарства. Что нового?

По каким медицинским услугам налоговый вычет не ограничен суммой в 120 тысяч рублей? Какие новации появились в этой сфере?

Напомним, что до недавнего времени вычет на лечение можно было получить, в том числе и при покупке лекарств, которые Правительство России включило в специальный Перечень.

Перечень давно не обновлялся, да и не содержал в себе дорогостоящие современные лекарства.

Много было споров по поводу конкретных лекарств, налоговики признавали возможность получение вычета по лекарствам, не содержащимся в Перечне, если они содержали основное действующее вещество, включенное в Перечень.

17 июня 2019 года вступил в силу Федеральный закон № 147-ФЗ, который внес благоприятные изменения в части получения вычета на приобретение лекарств. Были исключены слова «в соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденным Правительством РФ».

Это означает, что предоставление вычета по купленным лекарствам не привязано больше к Перечню. Вычет предоставляется по любым лекарствам при соблюдении определенных условий.

Максимальная сумма вычета по-прежнему составляет 120 000 рублей в год, воспользоваться правом на вычет можно в течение 3 лет с момента приобретения лекарств.

То есть максимальный размер вычета составит 15 600 рублей (120 000 рублей х 13%) в год (при наличии у гражданина уплаченного НДФЛ).

Воспользоваться вычетом можно по любым лекарственным средствам, назначенным врачом. Врач должен выписать рецепт в двух экземплярах.

Один бланк рецепта нужен для выкупа лекарства в аптеке, а второй — для предъявления в налоговую инспекцию для возврата НДФЛ. На бланке должен быть штамп «Для налоговых органов РФ, ИНН налогоплательщика», а также подпись и личная печать врача и печать медучреждения.

Важно! В том случае, если врач отказывается выдавать рецепт на бланке, то налогоплательщику нужно обращаться к руководителю медицинской организации или в региональный департамент здравоохранения.

Внесенные новации касаются только приобретения лекарств и не распространяются на медицинские услуги.

Поэтому в отношении медицинских услуг действует Перечень. Так, в состав налоговых вычетов могут быть включены расходы на оплату услуг: по диагностике, профилактике, лечению и медицинской реабилитации при оказании амбулаторно-поликлинической медицинской помощи и стационарной медицинской помощи, включая проведение медицинской экспертизы.

Важно! Со стоимости так называемых уколов красоты можно взять социальный вычет. Также можно взять налоговый вычет со стоимости медицинских услуг по блефаропластике (пластика век), ринопластике (пластика носа), отопластика (пластика ушей), пластики груди — это позволяет п. 10 Перечня.

На практике возникают ситуации, когда кроме проведения дорогостоящей операции, налогоплательщиком приобретаются расходные материалы.

Например, налогоплательщик с целью проведения операции протезирования межпозвоночного диска за счет собственных средств приобретает дорогостоящий функциональный эндопротез межпозвоночного диска.

Для возможности получения социального вычета в размере фактических расходов (т.е. без ограничений) необходимо, чтобы в договоре на оказание платных медицинских услуг было указано, что пациент приобретает за счет собственных средств необходимый для проведения операции расходный материал.

В справке об оплаченных медицинских услугах стоимость услуг должна быть указана с учетом расходных материалов.

При этом у налогоплательщика должны быть платежные документы на оплату расходных материалов, а также договор на их приобретение.

Где налогоплательщик может получить вычет? За налоговым социальным вычетом налогоплательщик вправе обратиться:

-в налоговую инспекцию по месту жительства,

-к работодателю.

Cмотрите об этом материал, подготовленный Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.