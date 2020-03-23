Коронавирус! Какие меры должен предпринять работодатель?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. Случаи заражения коронавируса (в т.ч. и со смертельным исходом) зарегистрированы и в России. В Москве из-за угрозы распространения коронавируса введен режим повышенной готовности. Что должен делать работодатель в связи с угрозой эпидемии?

Коронавирус передается от больного человека воздушно-капельным путем и через прикосновение. На момент написания статьи, пандемия уже охватила 30% населения планеты в 214 странах (по данным ВОЗ).

Какие меры должен принять работодатель, чтобы обезопасить своих сотрудников и при этом учесть все требования закона?

Некоторые работодатели, к сожалению, до сих пор считают, что при пересечении границы РФ коронавирус превращается в ОРВИ.

Важно! Повышенные меры безопасности, в частности, издание Указа мэра Москвы от 16.03.2020 г. № 21-УМ, заставляют работодателей раскошелиться на приобретение элементарных средств защиты (дезинфицирующих средств, аптечек с вирусными препаратами (хотя эффективность многих из них не доказана), средств индивидуальной защиты (маски, респираторы) и пр.

Нагнетает обстановку и Департамент здравоохранения РФ, напоминая, что невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий влечет за собой уголовную ответственность по ст.236 УК РФ. Нарушителю грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев. Нарушителя также могут лишить права занимать определенные должности на срок до трех лет и даже ограничить свободу на срок до года.

В этой ситуации работодатель должен предпринять следующие шаги:

1) проветривать служебные помещения и кабинеты работников;

2) проводить влажную уборку, дезинфекцию помещений (сразу отметим, что затраты на покупку средств дезинфекции можно признать в налоговых расходах на основании пп.6 п.1 ст.254 НК РФ);

3) отменить командировки работников в зоны риска (хотя Россия начала закрывать границы из-за коронавируса и во многие страны с высоким риском просто невозможно попасть);

4) отказаться от проведения всевозможных планерок, летучек, совещаний;

При необходимости можно организовать видеоконференцию, проведение онлайн-совещаний и т.п.

5) по возможности перевести сотрудников на удаленную работу;

Но, к сожалению, не все работники в силу специфику могут работать на «удаленке».

А можно ли в этой ситуации приостановить работу всей компании и отправить всех по домам?

Ведь в ряде компаний прекратились поставки запчастей и других материалов из Китая, Италии и других стран и, соответственно, приостановились продажи, свернулся бизнес.

По нашему мнению, приостановление работы (временное закрытие организации на карантин по коронавирусу) является простоем по причинам, не зависящим от работодателя и работника.

Вспомним понятие «простоя». Простой — это временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера (п.3 ст.72.2 ТК РФ).

Работникам время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя (п.2 ст.157 ТК РФ, письмо Минздравсоцразвития РФ от 02.02.2009 г. № 22-2-2004).

При этом руководитель компании вправе принять решение о том, что в период простоя работник может не присутствовать на работе.

6) не применять дисциплинарные взыскания к «исчезнувшим» работникам в течение 2 недель до выяснения всех обстоятельств. Минтруд разъяснил, что при отсутствии работника на рабочем месте, не принимать решений о привлечении работника к дисциплинарной ответственности до выяснения всех обстоятельств его отсутствия. Особенно это касается работников, которые находились в зонах повышенного риска (Китай, Италия, Иран и др.страны) либо контактировали с гражданами этих стран.

7) ежедневно контролировать текущее самочувствие работников (измерение температуры);

Собянин С.С. в своем Указе (п.5) обязал всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы: обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

В этой связи сразу возникает несколько вопросов.

Насколько законна процедура ежедневного использования тепловизоров для мониторинга состояния работников? Ведь температура тела — это информация о состоянии здоровья и, соответственно, относится к специальной категории персональных данных. А обработка таких данных без согласия человека допускается только, если осуществляется в соответствии с трудовым законодательством (п.2.3 ст.10 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). Как заверил Роскомнадзор (Информация от 10.03.2020 г. №б/н), поскольку меры по выявлению заболевания связаны с определением возможности выполнения трудовых функций, то согласия работника на измерение температуры не требуется.

При этом работники, а также посетители компании должны быть надлежащим образом уведомлены о проведении измерений температуры. С этой целью рекомендуется разместить на входе в организацию соответствующее объявление.

Следующий вопрос касается принудительной госпитализации работника. Никто не спорит, что коронавирусная инфекция отнесена к заболеваниям, представляющим опасность для окружающих. В связи с чем допускается медицинское вмешательство без их согласия самих заболевших. Но если у работника выявлены лишь слабые признаками респираторной инфекции (например, ОРВИ), то законна ли принудительная его госпитализация в инфекционное отделение?

На сегодняшний день, принудительная госпитализации гражданина в медицинскую организацию непсихиатрического профиля возможна только на основании судебного решения, принятого в порядке, предусмотренном гл.30 КАС РФ. То есть принудительная госпитализация возможна только по суду.

8) оплатить работнику больничный по коронавирусу (в т.ч. и в случае самоизоляции).

В таком больничном проставляется код «3» в строке «Причина нетрудоспособности» и он полностью оплачивается за счет ФСС.

В Москве предписано обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней (п.4.2 Указа мэра Москвы). Для того, чтобы получить больничный, человек может не посещать поликлинику или вызывать врача на дом. В этом случае достаточно позвонить в Департамент здравоохранения Москвы и больничный привезет на дом курьер (п.6.1 Указа мэра Москвы).