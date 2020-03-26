Изменен порядок продления срока временного пребывания иностранцев в связи с коронавирусом

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции изменен порядок продления срока временного пребывания иностранцев.

Пандемия коронавируса заставила закрыть границы России и ее соседей. Не отстают от нас и соседи. Так, из Узбекистана в Россию невозможно выехать железной дорогой, отсутствует авиасообщение. Миллионы мигрантов, которые планировали вернуться на свою родину или наоборот, приехать в Россию на заработки, оказались заложниками принятых мер по борьбе с коронавирусом. Пока граница России закрыта для иностранцев до 1 мая 2020 г.

Центры временного содержания иностранцев оказались переполненными: уехать домой они не могут из-за закрытых границ, сроки пребывания в России уже истекли (а нарушение сроков грозит немалым штрафом).

Проблема действительно серьезная, ведь, например, у некоторых категорий иностранцев время пребывания на территории России ограничено 90 днями и у многих срок их пребывания уже истек (либо заканчивается).

В связи с этим, очередной шаг в борьбе за преодоление распространения коронавируса сделан МВД России — с 19 марта 2020 г. изменен порядок продления срока временного пребывания иностранцев на территории России.

Беспрецедентные меры МВД

Как уже было отмечено нами в предыдущих статьях, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. Коронавирус может быть признан форс-мажорным обстоятельством. В связи с этим МВД России принято беспрецедентное решение — не штрафовать граждан, нарушивших правила пребывания, а продлять им срок нахождения в России.

Теперь иностранцам, прибывшим в Россию на основании визы, а также прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы, продлевается соответственно, срок визы и срок пребывания в России.

Важно! Для этого иностранцы должны обратиться в ближайший территориальный орган МВД России с заявлением, составленным в произвольной форме. Как уже было отмечено, никакой административной ответственности за нарушение срока подачи заявлений не будет.

Если иностранец прибыл в Россию на основании визы, то срок действия имеющихся виз будет продлен до 90 дней, независимо от цели въезда в Россию.

Если иностранец прибыл в Россию в порядке, не требующем получения визы (в том числе в соответствии с международными договорами РФ о краткосрочных безвизовых поездках для отдельных категорий граждан, а также в случае истечения срока временного пребывания), то срок временного пребывания будет продлен до 90 дней на основании мотивированного заявления (в произвольной форме) о продлении срока временного пребывания, при необходимости с последующей выдачей транзитных виз для выезда из России.

Кроме того, если у таких иностранцев нет миграционных карт, то будут выдавать дубликаты, а также осуществлять постановку на миграционный учет.

!!!Для оформления транзитных виз для выезда из России в МВД планируют использовать специальные вкладные визовые бланки. (Лучше убрать эту строку, не нужная информация, вызовет много лишних вопросов)

При принятии решения о продлении срока временного пребывания и срока действия визы сотрудники МВД будут проставлять отметку в миграционной карте и осуществлять фотографирование и дактилоскопирование иностранцев, а также проводить проверки по автоматизированным учетам МВД России, в том числе на предмет нахождения в розыске.

Это исключит продление срока визы и пребывания иностранцев, которые имеют проблемы с законом.

Для иностранцев, проживающих в России на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство (ВНЖ), будет продлен срок пребывания в случае истечения срока действия выданного им документа.

Теперь выдача ВНЖ (ст.2 Федерального закона от 02.08.2019 г. № 257-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ») будет производиться независимо от срока окончания имеющегося ВНЖ, в том числе после окончания срока его действия.

Важно! Иностранцы могут обратиться за получением новых патентов без необходимости выезда за пределы России и без привлечения их к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих заявлений. Например, если иностранцы из Украины должны были один раз в 90 дней выезжать за пределы России для продления трудового патента, то сейчас лишний раз выезжать не придется.

То есть иностранцам, у которых закончился срок пребывания в РФ нужно обратиться в ОВМ МВД РФ (ФМС) и иностранцы могут спокойно находиться на территории России, обратившись с заявлением в территориальное отделение МВД России.

Такие меры помогут стабилизировать рынок труда мигрантов и снять напряженную ситуацию.