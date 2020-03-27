Плюсы и минусы вида на жительство

Мы уже неоднократно освещали процедуру получения иностранцами ВНЖ. Теперь поговорим о плюсах и минусах ВНЖ для иностранных граждан.

Прежде всего, напомним, что ВНЖ — это специальный документ, который дает право иностранцам и лицам без гражданства проживать на территории РФ и работать на законных основаниях. До 1 ноября 2019 г. для постоянно проживающих в РФ иностранцев срок проживания определяется ВНЖ, который выдавался, как правило, на пять лет.

А с 1 ноября 2019 г. ВНЖ выдается бессрочно. Исключения составляют иностранные высококвалифицированные специалисты (ВКС). Для ВКС и членов их семей ВНЖ выдается на срок действия их разрешения на работу (п.3 ст.8 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», далее по тексту — Закон № 115-ФЗ).

Какие преимущества дает иностранцу получение вида на жительство в РФ? Какие негативные моменты нужно учитывать обладателю ВНЖ?

Преимущества ВНЖ для иностранцев

Рассмотрим плюсы ВНЖ в РФ, исходя из положений Закона № 115-ФЗ.

Плюсы ВНЖ следующие:

иностранцы могут на законных основаниях проживать на территории РФ, менять место жительство по своему усмотрению;

При этом иностранцы имеют возможность оформить в собственность жилое помещение (например, квартиру) или арендовать жилье и зарегистрироваться по месту жительства.

иностранцы могут свободно передвигаться в личных или деловых целях в пределах РФ;

Исключение составляют случаи, когда ограничение права свободного передвижения требуется для обеспечения государственной безопасности, охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения, защиты прав и законных интересов граждан РФ и других лиц. Также в установленных случаях может быть установлено ограничение на свободу передвижения территорией субъекта РФ, в который осуществлен въезд.

иностранцы могут пересекать границу РФ без необходимости оформлять визу, что особенно актуально для визовых иностранцев;

иностранцы имеют возможность оформить официальное приглашение на посещение РФ для своих родственников, проживающих на территории иностранного государства;

иностранцы имеют возможность работать на всей территории России без каких-либо запретов;

По общему правилу осуществлять трудовую деятельность в РФ вправе иностранцы, достигшие 18 лет.

иностранцы не могут быть призваны на военную службу (альтернативную гражданскую службу). Это очень важно для представителей мужского пола.

При этом иностранцы могут поступить на военную службу по контракту и могут быть приняты на работу в Вооруженные Силы РФ, другие войска и воинские формирования в качестве лица гражданского персонала в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;

иностранцы могут наряду с российскими гражданами пользоваться услугами бесплатного медицинского обслуживания, программами социальной поддержки, получать бесплатное образование;

Это означает беспрепятственный доступ к посещению общеобразовательных школ, учебных заведений, детских садов, больниц. А иностранцы-инвалиды также смогут получать на территории РФ технические средства реабилитации (ст.11.1 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»).

Иностранцы также могут получать пособия на детей, установленные Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Это очень актуально для семей с детьми, учитывая сегодняшний тренд на увеличение размера пособий в РФ.

иностранцы-пенсионеры вправе рассчитывать на пенсионное обеспечение;

Иностранцы могут воспользоваться такими видами пенсионного обеспечения как пенсия по потере кормильца, по инвалидности, по старости.

Для оформления пенсии по ВНЖ документы подаются в территориальное подразделение ПФР по адресу проживания иностранца или можно обратиться в МФЦ.

иностранцы могут обслуживаться в банках и других финансовых организациях (оформлять вклады, пользоваться кредитами и т.п.);

иностранцы имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, а также участвовать в местном референдуме.

Как видим, иностранцы, имеющие ВНЖ, обладают особыми привилегиями.

Недостатки ВНЖ для иностранцев

Иностранцы также несут обязанности наравне с гражданами РФ, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом или международным договором РФ (ч.3 ст.62 Конституции РФ; ст.4 Закона № 115-ФЗ).

Из негативных моментов ВНЖ в РФ отметим следующие:

иностранец не имеет права находиться на муниципальной службе;

иностранец не может быть принятым на работу на объекты и в организации, деятельность которых связана с обеспечением безопасности РФ. Перечень таких объектов и организаций утверждается Правительством РФ. Иностранец также не может заниматься иной деятельностью и замещать иные должности, допуск иностранных граждан к которым ограничен федеральным законом.

иностранец не имеет права избирать или быть избранным на политические должности;

— иностранец не может владеть сельскохозяйственными землями, землями в приграничных зонах, заповедниках и лесном фонде.

А при несоблюдении законодательства РФ или невыполнении ряда обязанностей иностранец может быть лишен ВНЖ. Например, ВНЖ может быть аннулирован:

при отсутствии иностранца на территории РФ на срок более полугода;

Это означает, что за пределами РФ (в т.ч. и на своей родине) иностранцы не могут находиться более 6 месяцев.

при совершении двух любых (даже малозначительных) административных правонарушений в течение календарного года;

при нарушении правил ежегодного подтверждения ВНЖ (уведомление территориального ОВД по месту жительства иностранцев).

То есть иностранцы, виновные в нарушении законодательства РФ, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством РФ. Так, иностранцы могут привлекаться к административной ответственности при нарушении правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ, выразившемся в том числе в нарушении правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, в неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания в РФ (ст.18.8 КоАП РФ).

Не стоит забывать о том, что в ряде случаев выезд иностранных граждан из РФ может быть ограничен. Например, если иностранец задержан по подозрению в совершении преступления либо привлечен в качестве обвиняемого, уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом, имеет долг по уплате налогов.