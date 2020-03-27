Плюсы и минусы вида на жительство

Мы уже неоднократно освещали процедуру получения иностранцами ВНЖ. Теперь поговорим о плюсах и минусах ВНЖ для иностранных граждан.
Прежде всего, напомним, что ВНЖ — это специальный документ, который дает право иностранцам и лицам без гражданства проживать на территории РФ и работать на законных основаниях. До 1 ноября 2019 г. для постоянно проживающих в РФ иностранцев срок проживания определяется ВНЖ, который выдавался, как правило, на пять лет.
А с 1 ноября 2019 г. ВНЖ выдается бессрочно. Исключения составляют иностранные высококвалифицированные специалисты (ВКС). Для ВКС и членов их семей ВНЖ выдается на срок действия их разрешения на работу (п.3 ст.8 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», далее по тексту — Закон № 115-ФЗ).
Какие преимущества дает иностранцу получение вида на жительство в РФ? Какие негативные моменты нужно учитывать обладателю ВНЖ?
Преимущества ВНЖ для иностранцев
Рассмотрим плюсы ВНЖ в РФ, исходя из положений Закона № 115-ФЗ.
Плюсы ВНЖ следующие:
- иностранцы могут на законных основаниях проживать на территории РФ, менять место жительство по своему усмотрению;
При этом иностранцы имеют возможность оформить в собственность жилое помещение (например, квартиру) или арендовать жилье и зарегистрироваться по месту жительства.
- иностранцы могут свободно передвигаться в личных или деловых целях в пределах РФ;
Исключение составляют случаи, когда ограничение права свободного передвижения требуется для обеспечения государственной безопасности, охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения, защиты прав и законных интересов граждан РФ и других лиц. Также в установленных случаях может быть установлено ограничение на свободу передвижения территорией субъекта РФ, в который осуществлен въезд.
- иностранцы могут пересекать границу РФ без необходимости оформлять визу, что особенно актуально для визовых иностранцев;
- иностранцы имеют возможность оформить официальное приглашение на посещение РФ для своих родственников, проживающих на территории иностранного государства;
- иностранцы имеют возможность работать на всей территории России без каких-либо запретов;
По общему правилу осуществлять трудовую деятельность в РФ вправе иностранцы, достигшие 18 лет.
- иностранцы не могут быть призваны на военную службу (альтернативную гражданскую службу). Это очень важно для представителей мужского пола.
При этом иностранцы могут поступить на военную службу по контракту и могут быть приняты на работу в Вооруженные Силы РФ, другие войска и воинские формирования в качестве лица гражданского персонала в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;
- иностранцы могут наряду с российскими гражданами пользоваться услугами бесплатного медицинского обслуживания, программами социальной поддержки, получать бесплатное образование;
Это означает беспрепятственный доступ к посещению общеобразовательных школ, учебных заведений, детских садов, больниц. А иностранцы-инвалиды также смогут получать на территории РФ технические средства реабилитации (ст.11.1 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»).
Иностранцы также могут получать пособия на детей, установленные Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Это очень актуально для семей с детьми, учитывая сегодняшний тренд на увеличение размера пособий в РФ.
- иностранцы-пенсионеры вправе рассчитывать на пенсионное обеспечение;
Иностранцы могут воспользоваться такими видами пенсионного обеспечения как пенсия по потере кормильца, по инвалидности, по старости.
Для оформления пенсии по ВНЖ документы подаются в территориальное подразделение ПФР по адресу проживания иностранца или можно обратиться в МФЦ.
- иностранцы могут обслуживаться в банках и других финансовых организациях (оформлять вклады, пользоваться кредитами и т.п.);
- иностранцы имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, а также участвовать в местном референдуме.
Как видим, иностранцы, имеющие ВНЖ, обладают особыми привилегиями.
Недостатки ВНЖ для иностранцев
Иностранцы также несут обязанности наравне с гражданами РФ, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом или международным договором РФ (ч.3 ст.62 Конституции РФ; ст.4 Закона № 115-ФЗ).
Из негативных моментов ВНЖ в РФ отметим следующие:
- иностранец не имеет права находиться на муниципальной службе;
- иностранец не может быть принятым на работу на объекты и в организации, деятельность которых связана с обеспечением безопасности РФ. Перечень таких объектов и организаций утверждается Правительством РФ. Иностранец также не может заниматься иной деятельностью и замещать иные должности, допуск иностранных граждан к которым ограничен федеральным законом.
- иностранец не имеет права избирать или быть избранным на политические должности;
— иностранец не может владеть сельскохозяйственными землями, землями в приграничных зонах, заповедниках и лесном фонде.
А при несоблюдении законодательства РФ или невыполнении ряда обязанностей иностранец может быть лишен ВНЖ. Например, ВНЖ может быть аннулирован:
- при отсутствии иностранца на территории РФ на срок более полугода;
Это означает, что за пределами РФ (в т.ч. и на своей родине) иностранцы не могут находиться более 6 месяцев.
- при совершении двух любых (даже малозначительных) административных правонарушений в течение календарного года;
- при нарушении правил ежегодного подтверждения ВНЖ (уведомление территориального ОВД по месту жительства иностранцев).
То есть иностранцы, виновные в нарушении законодательства РФ, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством РФ. Так, иностранцы могут привлекаться к административной ответственности при нарушении правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ, выразившемся в том числе в нарушении правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, в неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания в РФ (ст.18.8 КоАП РФ).
Не стоит забывать о том, что в ряде случаев выезд иностранных граждан из РФ может быть ограничен. Например, если иностранец задержан по подозрению в совершении преступления либо привлечен в качестве обвиняемого, уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом, имеет долг по уплате налогов.