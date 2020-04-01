Новые штрафы за нарушение требований к СМИ-иностранным агентам

С 1 февраля 2020 г. действуют новые штрафы за нарушение порядка деятельности СМИ, выполняющего функции иностранного агента.К кому могут быть применены репрессивные меры?

Новыми административными штрафами мы обязаны Федеральному закону от 16.12.2019 г. №443 (далее по тексту – Закон №443), который установил санкции за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, а также учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента.

На первый взгляд кажется, что Закон №443 никоим образом не затрагивает деятельность рядовых граждан и большинства предпринимателей.

Однако это не так.

Кто может быть признан иностранным агентом?

Со 2 декабря 2019 г. в России действует Федеральный закон от 02.12.2019 г. №426-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «О средствах массовой информации» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее по тексту – Закон №426-ФЗ), расширяющий список СМИ, которые могут быть признаны иностранными агентами.

Важно! Благодаря внесенным поправкам (Закон №426-ФЗ), статус иностранного агента СМИ может быть присвоен физическим лицам.

Первый закон об НКО – «иностранных агентах» был принят еще 2012 года. Он обязывает НКО, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа, принимать статус «иностранных агентов» с последующим занесением в специальный реестр. НКО – «иностранные агенты» обязаны указывать при публикации материалов в интернете и СМИ этот статус. За уклонение от этого требования предусматривается серьезный штраф.

Реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента опубликован на сайте Минюста РФ по адресу: https://minjust.ru/ru/deyatelnost-v-sfere-nekommercheskih-organizaciy/reestr-inostrannyh-sredstv-massovoy-informacii. На сегодняшний день в реестр включено 10 иностранных СМИ:

Согласно обновленной редакции ст.6 Закона РФ от 27.12.1991 г. №2124-1 «О средствах массовой информации» (далее по тексту - Закон №2124-1) иностранными агентами СМИ являются юридические лица, зарегистрированные за рубежом, распространяющие печатные, аудиовизуальные и иные материалы, и финансируемые из иностранных источников, а также иностранные структуры без образования юридического лица.

Иностранными агентами СМИ могут быть признаны физические лица, которые:

-распространяют сообщения и материалы, которые созданы и (или) распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, учрежденным таким иностранным СМИ и (или) участвует в создании указанных сообщений и материалов;

-получают денежные средства или иное имущество от иностранных государств, их органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, российских юридических лиц, учрежденных СМИ - иностранными агентами или получающих финансирование из-за рубежа.

То есть, исходя из приведенных формулировок, иностранным агентом может быть признано любое физическое лицо, которое, например, репостит информацию зарубежных СМИ, признанных иностранными агентами и получает средства (деньги, имущество) из-за рубежа.

Сведения о таких лицах будут внесены в реестр Минюста РФ.

Отметим, что в ст.6 Закона №2124-1 нет привязки к цели финансирования денежных средств и иного имущества, полученного из-за рубежа для признания физического лица или юридического лица СМИ - иностранным агентом.

Как мы видим по расплывчатости нормы, она, скорее всего, будет применяться выборочно (например, к известным политическим блогерам).

В каждом конкретном случае решение будет принимать Минюст совместно с МИД РФ.

Кроме того, обновленная редакция Закона №2124-1 обязывает юридические лица, которые являются СМИ-иноагентами, создать российское юридическое лицо до 1 февраля 2020 г. И российское юридическое лицо будет распространять на территории РФ предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (в том числе и с использованием сети «Интернет»).

К таким иностранным агентам будут применяться требования, аналогичные к НКО, выполняющим функции иностранного агента, прописанные в Федеральном законе от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Например, статьи такого иностранного СМИ должны быть промаркированы сообщением, что создано лицом со статусом иностранного агента.

На СМИ-иноагентов возлагается обязанность предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке. Применение Закона об НКО-иноагентах к СМИ, а также порядок признания этого статуса, устанавливаются Правительством РФ.

В случае невыполнения требований закона, Роскомнадзор РФ имеет право ограничить доступ к информационному ресурсу соответствующего лица.

Штрафы, действующие с 1 февраля 2020 года

С 1 февраля 2020 г. установлены штрафы за нарушение требований к СМИ-иноагентам по ст.19.34.1 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 16.12.2019 г. №443-ФЗ).

Так, нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента влечет административный штраф (п.1 ст.19.34.1 КоАП РФ):

на граждан в размере 10 тысяч рублей;

на должностных лиц - 50 тысяч рублей;

на юридических лиц - 500 тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа (п.2 ст.19.34.1 КоАП РФ):

на граждан в размере 50 тысяч рублей;

на должностных лиц - 100 тысяч рублей;

на юридических лиц - 1 миллиона рублей.

Грубое нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иноагента, влечет наложение административного штрафа (п.3 ст.19.34.1 КоАП РФ):

на граждан в размере 100 тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток;

на должностных лиц - 200 тысяч рублей;

на юридических лиц - 5 миллионов рублей.

Под грубым нарушением понимается неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента, совершенное самим иностранным СМИ или учрежденным им российским юридическим лицом, их должностными лицами, сотрудниками или представителями, либо неоднократное неисполнение иным лицом, информация о котором включена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента (например, нарушение требование маркировки, предоставления специального отчета о своей деятельности и пр.).