Досудебный порядок урегулирования споров: нюансы

С 1 июня 2016 года действует обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Что это значит и как его соблюсти?

Согласно пункту 5 статьи 4 АПК РФ, суд рассматривает лишь те претензии, которые отказался удовлетворить контрагент. Истец обязан направить свои требования «нарушителю», и у последнего есть 30 календарных дней на их выполнение, то есть судебная практика стремится к формализации процесса, путем оставления исков без рассмотрения при несоблюдении порядка.

Разберемся, как должна быть составлена претензия.

Форма претензии — исключительно письменная. Претензия должна содержать «шапку», то есть указание на то кому и от кого она направлена, дату ее составления и номер. Опишите ситуацию, сошлитесь на договор, который нарушен, укажите, в чем состоит суть такого нарушения. Обязательно четко сформулируйте требования к вашему контрагенту, например если вы требуете погасить долг — укажите сумму и ее расчет. Обоснуйте ваши требования, сославшись на нормы договора или закона, а также укажите срок, который вы предоставляете контрагенту для урегулирования вопроса. этот срок должен соответствовать установленному в договоре или законе.

Обратите внимание, претензия должна быть обязательно подписана лицом, полномочия которого подтверждены, иначе суд может признать, что досудебный порядок не соблюден.

Однако есть некоторых огрехи в претензии, которые суды могут счесть несущественными и признают соблюдение досудебного порядка.

1. 13 арбитражный апелляционный суд в деле А56-80639/2016 посчитал, что досудебный порядок соблюден в случае, когда в претензии ошибочно указали дату акта, но с верным номером.

2. Четырнадцатый арбитражного апелляционного суда в деле А66-8446/2018, посчитал досудебный порядок соблюденным в случае, когда истец ошибся, указав неправильный номер договора.

3. Немного другой случай с договором рассматривал АС Северо-Западного округа от 03.05.2018 г. №А56-4570/2017, который выяснял, является ли ошибочная ссылка на договора при требовании по факту бездоговорного потребления энергии подтвержденным, по итогам рассмотрения признав соблюдение претензионного порядка.

4. Московский городской суд в апелляционном определении по делу № 33-23099/2018 установил, что ошибка в индексе, при правильном указании адреса не может являться основанием для непризнания претензионного порядка соблюденным.

5. В своем постановлении арбитражный суд Дальневосточного округа №А51-7770/2017, установил, что хотя Истец и назвал направленный документ «Уведомление о прекращении договора с требованием о возврате аванса», но так как, по сути этот документ является претензионным, то досудебный порядок соблюден.

Перейдем к следующему важному шагу — отправка контрагенту претензии...

Узнайте больше в материале, подготовленном ведущим юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Еленой Потураевой.