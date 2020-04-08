Мировое соглашение с налоговой: когда это возможно

Мировое соглашение — один из способов бескровного разрешения проблемы, своего рода договоренность между конфликтующими сторонами. Такая взаимная договоренность достигается путем различного рода уступок.

По общему правилу, мировое соглашение может быть заключено на любой стадии арбитражного процесса. Согласно части 1 статьи 139 АПК РФ ) арбитражный суд утверждает мировое соглашение, если оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Возможна ли мирная договоренность с контролирующими органами?

Отвечая на подобный вопрос, Минфин РФ в письме от 02.10.2018 был категоричен — налоговым законодательством не предусмотрено изменение обязанности налогоплательщика по уплате налога на основании мирового соглашения.

Основание для подобного запрета якобы содержит пункт 1 статьи 44 НК РФ, в которой речь идет о том, что обязанность по уплате налога возникает, изменяется и прекращается при наличии оснований, установленных НК РФ или иным актом законодательства о налогах и сборах. А таких оснований НК РФ не содержит.

Сами налоговики не так категоричны. Так, в письме ФНС РФ от 02.10.2013 г. №СА-4-7/17648 налоговики привели имеющуюся на то время первую судебную практику утверждения судами мировых соглашений между налогоплательщиком и налоговыми органами. (Постановление Президиума ВАС РФ от 26.06.2012 г. № 16370/11 и Постановление ФАС Московского округа от 22.03.2013 г. №А40-41103/12-91-228).

Как подчеркнуло в письме ФНС, приоритетом является заключение мировых соглашений о рассрочке уплаты задолженности с добросовестными должниками, которые находятся в трудной финансовой ситуации, но хотят погасить налоговую задолженность, сохранив производственную деятельность.

В настоящее время — практика мирового соглашения с налоговыми органами устоялась. в Постановлении ВАС РФ от 18.07.2014 г. № 50 судьи разъяснили, что может являться предметом такого соглашения, что можно, а что нельзя.

Предметом мирового соглашения не может являться изменение налоговых последствий спорных действий и операций в сравнении с тем, как такие последствия определены законом.

Примеры смотрите в материале, подготовленном ведущим юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Еленой Потураевой.