Последствия непреодолимой силы для бизнеса Москвы

Пандемия коронавируса (COVID-19) вынудила регионы ввести режим повышенной готовности. Режим повышенной готовности признан форс-мажором в Москве и Московской области, а также в ряде регионов. Проанализируем, в каком случае на форс-мажор, как на обстоятельство непреодолимой силы могут ссылаться контрагенты Москвы?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. Это послужило основанием для издания Указа мэра Москвы от 05.03.2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» (в редакциях от 10.03.2020 г. № 17-УМ, от 14.03.2020 г. № 20-УМ, от 16.03.2020 г. от № 21-УМ), в которых установлено, что распространение коронавируса является чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.

В связи с этим был введен режим повышенной готовности, который является обстоятельством непреодолимой силы.

Это означает, что коронавирус может быть признан форс-мажорным обстоятельством.

Важно! В этой ситуации, если меры по профилактике распространения инфекции помешали гражданам или бизнесу исполнить свои обязательства, то это считается обстоятельством непреодолимой силы. На практике это должно позволить пересмотреть условия исполнения действующих договоров и соглашений.

На момент написания статьи в Москве продлен режим самоизоляции из-за распространения коронавируса до 1 мая 2020 г. Ранее режим самоизоляции был введен до 14 апреля (Указ мэра Москвы от 29.03.2020 г. № 34-УМ о внесении изменений в указ от 05.03.2020 г. № 12-УМ). На днях был принят очередной Указ мэра Москвы от 04.04.2020 г. № 39-УМ.

Итак, с 28 марта 2020 г. по 1 мая 2020 г. временно приостановлена:

работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов). Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

работа объектов розничной торговли (за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих медицинские и оптикоофтальмологические изделия (оборудование), зоотовары, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости;

работа салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина (за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности).

Как мы видим, в зоне риска оказался малый и средний бизнес, который вынужден в условиях самоизоляции приостановить свою деятельность.

Можно ли неисполнение обязательств перед контрагентами списать на форс-мажор?

В каком случае это может освободить исполнителя по контракту от своих обязательств?

Обратимся к положениям ГК РФ. В п.3 ст.401 ГК РФ четкого перечня обязательств, которые можно отнести к форс-мажору, нет. При этом имеется лишь указание на то, что к форс-мажору не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств (Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 14.01.2020 г. № 5-КГ19-216, 2-3488/2018).

А доказать наступление таких обстоятельств должна та сторона договора, у которой произошли эти обстоятельства. Для признания обстоятельства непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер. Требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, выход за пределы «нормального», обыденного, необычайность для тех или иных жизненных условий, что не относится к жизненному риску и не может быть учтено ни при каких обстоятельствах (п.8 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 г. № 7, Постановление Президиума ВАС РФ от 21.06.2012 г. № 3352/12).