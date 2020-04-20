Последствия непреодолимой силы для Москвы

Проанализируем, в каком случае на форс-мажор, как на обстоятельство непреодолимой силы могут ссылаться контрагенты Москвы.

Какие обстоятельства в связи с коронавирусом признаются форс-мажором?

В контексте с коронавирусом можно отнести к форс-мажору просрочку поставки продукции из-за отсутствия запасных частей, которые поставляются Китаем или другими странами, с которыми закрыты границы. В качестве обоснования компания может представить, например, контракты с Китаем (с графиками или сроками поставок), а также доказать, что аналогичные запасные части нельзя было приобрести на российском рынке или у других зарубежных поставщиков. То есть налицо должно быть наличие причинно-следственной связи между форс-мажором и невозможностью исполнить обязательство.

Например, для спортивных клубов г. Москвы закрытие из-за коронавируса относится к форс-мажору. Спортивные и фитнес-клубы не могут оказывать услуги в сложившейся ситуации и на период карантина освобождаются от ответственности перед своими клиентами за неоказание услуг. В этом случае они должны будут оказать услуги позже или вернуть деньги за период, пока клиенты не посещали спортивные или фитнес-клубы (п.2 ст.405, п.1 ст.451 ГК).

Сейчас спортивные и фитнес-клубы продлевают свои клиентам абонементы на время карантина либо проводят занятия в онлайн-режиме. Тем клиентам, которых не устраивает данный вариант, вернут деньги. Но пени и штрафы на возвращенную сумму не начисляются.

Одним из самых больных вопросов для бизнесменов является арендная плата.

По оценке Российского Совета торговых центров, каждый ТЦ в России ежедневно теряет 50 млн. рублей. Закрытие торговых центров на месяц ставит под угрозу сохранение рабочих мест для 10 млн россиян.

Как объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании президента с членами правительства — меры по борьбе с распространением коронавируса в России могут рассматриваться как форс-мажор по договорам аренды.

Важно! Малый и средний бизнес уже получил отсрочку по уплате аренды за федеральное имущество (распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 г. № 670-р). Компании, арендующие землю и нежилые объекты у Москвы и приостановившие свою деятельность в рамках режима повышенной готовности, освобождаются от арендной платы. Речь идет об ИП и компаний, работающих в сферах культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, досуга, туризма, предоставления гостиничных услуг, услуг общественного питания, торговли и бытовых услуг (постановление Правительства г. Москвы от 31.03.2020 г. № 273-ПП).

Однако большая часть рынка — это коммерческая аренда.

В этом случае, чтобы применить форс-мажор, необходимо доказать причинно-следственную связь между тем, что распространение вируса (и, соответственно, введение в связи с этим законодательных ограничений) привело к фактической невозможности исполнять обязательства арендатора по договору. Например, нежилое помещение нельзя использовать из-за прямого запрета государственного органа, поэтому арендодатель по причине форс-мажора не несет ответственности за неиспользование помещения и не платит неустойку, убытки. А что с арендатором?

Арендаторы по договорам аренды недвижимого имущества вправе потребовать уменьшения арендной платы за 2020 г. в связи с невозможностью использования такого имущества, связанной с принятием органом государственной власти субъекта РФ решения о введении на территории субъекта РФ режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Размер платы по договорам аренды, заключенным до принятия указанного решения, может изменяться в любое время в течение 2020 г.

Такие меры стали возможны благодаря подписанию Президентом РФ Федерального закона от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (ст.19 Закона № 98-ФЗ).

Как мы видим, речь не идет об освобождении от арендной платы, а просто предоставляется арендатору отсрочка уплаты арендных платежей. При этом порядок предоставления такой отсрочки отдельно определит правительство своим постановлением.