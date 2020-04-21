Временная приостановка проверок бизнеса и отсрочка переоформления лицензий

Президентом РФ подписан Закон от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», которым вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве и устанавливается временный запрет на проверки малого и среднего бизнеса (далее по тексту — Закон № 98-ФЗ).

Пандемия коронавируса уже привела к закрытию тысячи ресторанов, кафе, детских клубов, туристических фирм. В зоне риска оказался малый и средний бизнес. В этой непростой экономической ситуации Правительством РФ было принято решение о приостановлении плановых и неплановых проверок бизнесменов.

Условия для приостановления проверок

Закон № 98-ФЗ внес изменения в ст.26.2 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ (далее по тексту — Закон № 294-ФЗ), согласно которому до конца 2020 г. (до 31.12.2020 г. включительно) приостанавливается проведение плановых и внеплановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства.

Такое послабление не распространяется на проверки, основанием проведения которых является:

причинение вреда или угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан;

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Отметим, что это касается бизнесменов, внесенных в реестр малого и среднего предпринимательства.

Напомним, что ранее уже были приостановлены проверки до 1 мая 2020 г. Но это касалось субъектов малого предпринимательства и речь шла только о плановых проверках.

Сейчас мораторий на проверки распространился и на внеплановые проверки, а также на средний бизнес.

Важно! Например, к бизнесменам должна была прийти трудовая инспекция с плановой проверкой в срок 1 июля 2020 г. В этом случае те проверки, проведение которых не было начато, будут официально исключены из ежегодного плана проверок, в том проверки, планируемые в отношении лицензиатов (ч. 9 ст.19 Федерального закона № 99-ФЗ), относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

А проверки, которые проведены более чем на 50 процентов, будут завершены.

Мораторий касается и выездных налоговых проверок и таможенных проверок. Правда, камеральные налоговые проверки (а их никто не отменял) по своей сути давно уже напоминают выездные проверки.

Отсрочка переоформления разрешительных документов

В случае если у бизнесмена прекратилось действие лицензии, то он сможет в течение 6 месяцев продолжить осуществление лицензируемого вида деятельности без получения новой лицензии на осуществляемую деятельность или переоформления лицензии или продления лицензии, а также без уплаты государственной пошлины по отдельным видам деятельности.

Это означает, что бизнесмены вправе право продолжать в это время заниматься лицензируемой деятельностью без разрешительных документов. Бизнесменам в эти полгода не нужно будет:

получать новые лицензии или иные разрешительные документы;

переоформлять эти документы;

продлевать срок их действия.

Важно! То есть наказывать за ведение лицензируемой деятельности без лицензии или иного разрешения не будут.

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Законом № 98-ФЗ предусмотрено, что Правительство РФ может вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Таким правом Правительство РФ наделено при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и других подобных обстоятельствах.

Правительство РФ воспользовалось своим правом и ввело на полгода месяцев (период — с 06.04.2020 г. по 06.10.2020 г.) мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов.

Так, согласно Постановлению РФ от 03.04.2020 г. № 428 мораторий вводится в отношении следующих должников:

1) компании и ИП, которые относятся к наиболее пострадавшим от коронавируса отраслях.

Перечень таких отраслей определен Правительством РФ от 03.04.2020 г. № 434. Среди них: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, организация досуга и развлечений, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

2) компании, включенные: