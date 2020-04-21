Временная приостановка проверок бизнеса и отсрочка переоформления лицензий

Президентом РФ подписан Закон от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», которым вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве и устанавливается временный запрет на проверки малого и среднего бизнеса (далее по тексту — Закон № 98-ФЗ).
Пандемия коронавируса уже привела к закрытию тысячи ресторанов, кафе, детских клубов, туристических фирм. В зоне риска оказался малый и средний бизнес. В этой непростой экономической ситуации Правительством РФ было принято решение о приостановлении плановых и неплановых проверок бизнесменов.
Условия для приостановления проверок
Закон № 98-ФЗ внес изменения в ст.26.2 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ (далее по тексту — Закон № 294-ФЗ), согласно которому до конца 2020 г. (до 31.12.2020 г. включительно) приостанавливается проведение плановых и внеплановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства.
Такое послабление не распространяется на проверки, основанием проведения которых является:
- причинение вреда или угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан;
- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Отметим, что это касается бизнесменов, внесенных в реестр малого и среднего предпринимательства.
Напомним, что ранее уже были приостановлены проверки до 1 мая 2020 г. Но это касалось субъектов малого предпринимательства и речь шла только о плановых проверках.
Сейчас мораторий на проверки распространился и на внеплановые проверки, а также на средний бизнес.
Важно!
Например, к бизнесменам должна была прийти трудовая инспекция с плановой проверкой в срок 1 июля 2020 г. В этом случае те проверки, проведение которых не было начато, будут официально исключены из ежегодного плана проверок, в том проверки, планируемые в отношении лицензиатов (ч. 9 ст.19 Федерального закона № 99-ФЗ), относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства.
А проверки, которые проведены более чем на 50 процентов, будут завершены.
Мораторий касается и выездных налоговых проверок и таможенных проверок. Правда, камеральные налоговые проверки (а их никто не отменял) по своей сути давно уже напоминают выездные проверки.
Отсрочка переоформления разрешительных документов
В случае если у бизнесмена прекратилось действие лицензии, то он сможет в течение 6 месяцев продолжить осуществление лицензируемого вида деятельности без получения новой лицензии на осуществляемую деятельность или переоформления лицензии или продления лицензии, а также без уплаты государственной пошлины по отдельным видам деятельности.
Это означает, что бизнесмены вправе право продолжать в это время заниматься лицензируемой деятельностью без разрешительных документов. Бизнесменам в эти полгода не нужно будет:
- получать новые лицензии или иные разрешительные документы;
- переоформлять эти документы;
- продлевать срок их действия.
Важно!
То есть наказывать за ведение лицензируемой деятельности без лицензии или иного разрешения не будут.
Мораторий на возбуждение дел о банкротстве
Законом № 98-ФЗ предусмотрено, что Правительство РФ может вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Таким правом Правительство РФ наделено при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и других подобных обстоятельствах.
Правительство РФ воспользовалось своим правом и ввело на полгода месяцев (период — с 06.04.2020 г. по 06.10.2020 г.) мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов.
Так, согласно Постановлению РФ от 03.04.2020 г. № 428 мораторий вводится в отношении следующих должников:
1) компании и ИП, которые относятся к наиболее пострадавшим от коронавируса отраслях.
Перечень таких отраслей определен Правительством РФ от 03.04.2020 г. № 434. Среди них: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, организация досуга и развлечений, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).
2) компании, включенные:
- в перечень системообразующих организаций, утв. Правительственной комиссией (Письмо Минэкономразвития РФ от 23.03.2020 г. № 8952-РМ/Д18и);
- в перечни стратегических организаций, утв. Указом Президента РФ от 04.08.2004 № 1009 и распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 № 1226-р;
- в перечни стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утв.Указом Президента РФ от 04.08.2004 г. № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ».