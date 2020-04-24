Снижение социальных выплат с заработной платы для бизнеса

Одной из антикризисных мер является двойное снижение ставки страховых взносов с заработной платы работников. Для кого действуют налоговые преференции? Какие нюансы нужно учитывать при расчете страховых взносов по новой ставке?

С 1 апреля 2020 г. страхователи — компании и ИП, которые включены в реестр малого и среднего бизнеса, смогут начислять страховые взносы по пониженной ставке (ст.5-6 Закона от 01.04.2020 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений в части I и II НК РФ и отдельные законодательные акты РФ»):

пенсионное страхование —10%;

медицинское страхование — 5%.

Важно! Проверить включена ли компания в реестр МСП можно на сайте ФНС: https://ofd.nalog.ru/.

До 1 апреля 2020 г. действовала ставка 30 процентов (22% — на пенсионное страхование, 5,1% — на медицинское страхование, 2,9% — на социальное страхование). То есть страховые взносы за март 2020 г. рассчитываются по «старым» ставкам, а применять пониженные тарифы компании смогут, начиная со страховых взносов, начисленных за апрель 2020 г.

Пониженный тариф применяют ко всем выплатам, которые начисляются в пользу физического лица. Это может быть не только заработная плата, но и выплаты по гражданско-правовым договорам.

Важно! Малый и средний бизнес с 1 апреля по 31 декабря 2020 года будет платить страховые взносы в ПФР по ставке 10 процентов.

Как рассчитывать пониженный страховой тариф?

Расчеты по пониженному тарифу в размере 15 процентов действует только с выплат, которые превышают федеральный МРОТ. Напомним, что Министерство труда и социальной защиты РФ установило минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 в размере 12 130 рублей (Федеральный закон от 27.12.2019 г. № 463-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»).

Пониженный тариф можно применить только к выплатам, начисленным с 1 апреля по 31 декабря 2020 г.

Страховые взносы должны рассчитываться по каждому работнику отдельно за каждый месяц, а не нарастающим итогом с начала года.

Алгоритм расчета страховых взносов выглядит так:

определяем базу для расчета страховыми взносами в отношении каждого работника;

определяем сумму превышения начисленных выплат над величиной МРОТ;

определяем, нет ли превышения лимита по взносам в ПФР и ФСС (в части взносов по нетрудоспособности и материнства).

ПРИМЕР № 1

ООО «Лютик» относится к субъектам малого и среднего предпринимательства (включено в реестр МСП).

В апреле 2020 г. работнику начислили заработную плату в размере 50 000 рублей.

Рассчитаем страховые взносы. На выплаты в пределах МРОТ начисляем страховые взносы по «старой» ставке — 30%:

пенсионные взносы — 12 130 рублей х 22% = 2 668,60 рублей;

социальные взносы в ФСС РФ — 12 130 рублей х 2,9% = 351,77 рублей;

медицинские взносы в ФОМС — 12 130 рублей х 5,1% = 618,63 рублей.

Далее рассчитываем страховые взносы по пониженной ставке с суммы превышения заработной платы сверх величины МРОТ. База для расчета пониженной ставки составит:

50 000 рублей — 12 130 рублей = 37 870 рублей.

На полученную сумму начислим страховые взносы по пониженному тарифу:

пенсионные взносы — 37 870 рублей х 10% = 3 787 рублей;

медицинские взносы — 37 870 рублей х 5% = 1 893,5 рублей.

А можно ли применить пониженный тариф к выплатам работников, переведенных на неполный рабочий день?

Да, можно. Но при этом должно соблюдаться главное условие — размер выплаты в пользу работника должен превышать МРОТ.

В том случае если сумма выплат окажется за месяц ниже МРОТ, то применить пониженную ставку по страховым взносам нельзя.

ПРИМЕР № 2

Работнику ООО «Лютик», работающему в режиме неполного рабочего дня, начислена заработная плата в размере 11 000 рублей. Поскольку начисленные выплаты в пользу за месяц ниже размера МРОТ (12 130 рублей), то с начисленной заработной платы работодатель начислит страховые взносы по ставке 30 процентов.

И в завершении отметим, что во многих странах Правительство компенсирует потерю заработка человека. Например, в Германии до 80% потери заработной платы компенсируется государством.

В России, когда бизнес временно приостановил деятельность и собственникам нечем платить заработную плату работникам, меры по снижению социальных выплат (в части превышения МРОТ) не скомпенсируют убытки бизнеса.

В Москве введена региональная компенсационная выплата в размере 19 500 рублей в месяц, но касается она безработных граждан. Компенсационная программа будет действовать до 30 сентября 2020 года.