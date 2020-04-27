Как взыскать долги по заработной плате?

Как взыскать с работодателя долги по заработной плате? Какие шансы у работника взыскать в суде неофициальную часть заработной платы? Сегодня об этом мы поговорим в нашем видео.

Работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные Трудовым Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. Заработная плата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

Если мирные переговоры с работодателем о выплате долгов по заработной плате не возымели действия, то работник может обратиться в трудовую инспекцию, подать жалобу в прокуратуру, обратиться в суд. Начисленная, но не выплаченная работнику зарплата может быть взыскана с работодателя в порядке приказного производства. Судебный приказ выдается, если размер денежных сумм, подлежащих взысканию, не превышает 500 тыс. рублей.

Работник может обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа только при наличии документов, подтверждающих данное требование (например, расчетного листка, справки о начисленной зарплате). Если у работника нет подтверждающих документов, то ему будет отказано в принятии заявления о выдаче судебного приказа. В этом случае можно обратиться в суд в порядке искового производства и ходатайствовать об истребовании доказательств у работодателя в судебном порядке.

При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки по день фактического расчета.

Если у работника официальная заработная плата, то проблем со взысканием долга не возникает. Гораздо сложнее взыскать так называемую неофициальную часть заработной платы. Хотите знать как ?

Смотрите далее в материале, подготовленном Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.