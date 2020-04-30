Программы льготного кредитования для среднего и малого бизнеса

Наше государство старается поддержать малый и средний бизнес различными способами. В 2019 году стартовала программа льготного кредитования для малого и среднего предпринимательства. На какие льготные кредиты вправе претендовать бизнесмены?

Мы неоднократно слышим, что малый бизнес должен стать движущей силой развития экономики. Государство приняло национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», по которому в 2019 году доля малого и среднего бизнеса в российской экономике должна составить 22,9%.

Кроме того, в конце 2019 г. государство расширило программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса.

Нацпроект включает в себя пять подразделов — федеральных проектов: «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и «Популяризация предпринимательства».

По нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» в 2020 — 2024 годах государство планирует поддержать бизнес в размерах:

в 2020 году — 1,38 трлн. рублей;

в 2021 году — 1,57 трлн. рублей;

в 2022 году — 1,77 трлн. рублей;

в 2023 году — 1,97 трлн. рублей;

в 2024 году — 2,17 трлн. рублей.

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 г. № 1764 (ред. от 28.12.2019 г.) «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 — 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим „Налог на профессиональный доход“, по льготной ставке» утверждены программы льготного кредитования (далее по тексту — Правила).

Какие кредиты предусмотрены для малого и среднего бизнеса?

Правилами предусмотрено несколько видов льготных кредитов для самозанятых граждан и среднего и малого бизнеса.

Напомним, что в 2019 году в четырех регионах России действовал специальный налоговый режим для самозанятых (граждан, которые работают на себя). С 2020 года к проекту присоединилось еще 19 регионов, а с 1 июля 2020 года Минфин РФ планирует ввести такой режим во всех регионах.

Кредит на развитие бизнеса (предпринимательской деятельности)

Кредитный договор на развитие — кредитный договор, по которому уполномоченный банк предоставляет заемщику кредит в размере до 10 млн. рублей на срок до 5 лет по ставке, не превышающей 9,95 % годовых.

Получить такой кредит могут самозанятые граждане и микропредприятия (т.е. если число сотрудников компании не превышает 15 человек, а годовая выручка — 120 млн рублей). Сумма кредита относительно небольшая, но и требования к заемщикам минимальные.

Кредит на рефинансирование кредита, ранее предоставленного на инвестиционные цели

Кредитный договор на рефинансирование — кредитный договор, по которому уполномоченный банк предоставляет заемщику, осуществляющему деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях (они указаны в Приложении № 1 к Правилам), кредит для рефинансирования кредита, ранее предоставленного такому заемщику в рублях по кредиту на инвестиционные цели.

Срок кредита не должен превышать срок первоначального кредита, а процентная ставка не должна превышать 8,5 процента годовых. Размер кредита соответствует размеру непогашенной задолженности ранее взятого кредита.

Кредит на инвестиционные цели

Кредитный договор на инвестиционные цели — кредитный договор, по которому уполномоченный банк предоставляет заемщику, осуществляющему деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях (они указаны в Приложении № 1 к Правилам), кредит на приобретение и (или) создание (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение) основных средств (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации) или целевой кредит на строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в размере от 500 тыс. рублей до 2 млрд. рублей на срок до 10 лет по ставке, не превышающей 8,5 процента годовых.

Кредит на пополнение оборотных средств

Кредитный договор на пополнение оборотных средств — кредитный договор, по которому уполномоченный банк предоставляет заемщику, осуществляющему деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях (они указаны в Приложении № 1 к Правилам), кредит на пополнение оборотных средств в размере от 500 тыс. рублей до 500 млн. рублей на срок до 3 лет по ставке, не превышающей 8,5 процента годовых.

Условия получения кредита

Чтобы претендовать на последние три кредита бизнесмен должен заниматься определенными видами деятельности.

Приоритетные виды деятельности приведены в Приложении № 1 к Правилам. На сегодняшний день их 20. Например, сельское хозяйство, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего и въездного туризма, деятельность в области информации и связи, транспортировка и хранение, деятельность в области здравоохранения, образования, в сфере бытовых услуг, в области культуры, спорта, в сфере розничной торговли и (или) оптовой торговли (при соблюдении определенных условий).

Вид деятельности подтверждается соответствующим ОКВЭД (основным или дополнительным кодом). Этот перечень действует для малого и среднего бизнеса. На самозанятых граждан это требование не распространяется.

Претенденты на льготный кредит должны быть: включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, задолженность по налогам, сборам и другим обязательным платежам не должна превышать 50 тыс. рублей; не иметь долгов по зарплате; иметь положительную кредитную историю; в отношении них не должна быть введена процедура банкротства.

Программа стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса

Бизнесмены могут рассчитывать также на программу стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса Корпорации МСП (Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»)

Но по ней процентные ставки выше: от 9,6 до 10,6%, а минимальная сумма кредита — 3 млн рублей.

Льготная ставка по этой программе дается только на 3 года, но сам кредит может быть выдан на больший срок.

Процентная ставка:

9,6% — для субъектов малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях экономики, лизинговой компании, факторинговой компании, МФО или организации, управляющей объектами инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

10,6% — для субъектов МСП в прочих отраслях.

То есть кредиты по ставке 10,6% через Корпорацию МСП могут получить малые и средние предприятия любой отрасли.

Размер кредита: от 3 млн рублей до 1 млрд рублей (общий кредитный лимит на заемщика — до 4 млрд рублей).

Куда обращаться за кредитом?

Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса выдают в банках — партнерах Корпорации МСП и в банках — участниках программы Минэкономразвития РФ. Перечень таких уполномоченных банков можно найти на сайте Минэкономразвития РФ.

Бизнесмены должны подготовить пакет документов, которые подтвердят, что бизнес соответствует критериям программ.