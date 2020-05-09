Принятые льготы для московского бизнеса

Ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, серьезно повлияли на работу столичного бизнеса. Правительством Москвы принято два пакета мер, направленных на поддержку пострадавших от коронавируса предпринимателей.

Постановлением Правительства г. Москвы от 24.03.2020 г. № 212-ПП «О мерах экономической поддержки в условиях повышенной готовности» предусмотрены меры (с учетом изменений от 31.03.2020 г. № 273-ПП), направленные на поддержку столичных бизнесменов.

Важно! Для того чтобы у бизнеса была полноценная информация о преференциях, запущена работа телеграм-канала «Субсидии московским предпринимателям» (@subsidii_msk).

Здесь планируется публикация информации о новых и уже действующих финансовых мерах поддержки. Ресурс запущен Департаментом предпринимательства и инновационного развития г.Москвы и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса.

1. Налоговые льготы для столичного бизнеса

Помимо федеральных льгот (снижение страховых взносов с 30% до 15%, полугодовая отсрочка по уплате всех налогов, за исключением НДС), для московского бизнеса предусмотрено продление срока уплаты некоторых налогов и сборов.

Важно! До 31 декабря 2020 г. продлен срок уплаты торгового сбора за первый квартал 2020 года. На этот же срок продлили уплату авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу для организаций, работающих в сфере торговли, общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга гостиничного бизнеса и оказания бытовых услуг населению.

Льготы введены для арендодателей — собственников зданий и помещений, которые сдают в аренду объекты торговли, общепита и бытового обслуживания. При условии снижения арендных ставок не меньше чем на 50% для организаций, деятельность которых была приостановлена в рамках режима повышенной готовности, собственникам выплатят средства в объеме уплаченной суммы налога на имущество организаций, земельного налога, арендной платы за землю.

То есть в обмен на снижение не более чем в 2 раза арендной платы собственники помещений получат денежные средства, равные сумме налога на имущество, земельного налога и арендной плате за этот период.

2. Неналоговые льготы для столичного бизнеса

Помимо федеральных неналоговых льгот (отсрочка арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, мораторий до конца года на проверки малого и среднего бизнеса, кредитные каникулы), для московского бизнеса предусмотрено ряд дополнительных мер поддержки.

2.1. Освобождение от арендной платы

Арендаторы, арендующие земельные участки и нежилые объекты у Москвы и приостановившие свою деятельность в рамках режима повышенной готовности (в соответствии с указом Мэра Москвы от 05.03.2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности»), освобождаются от арендной платы. Это касается ИП и компании, работающие в сферах культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, досуга, туризма, предоставления гостиничных услуг, услуг общественного питания, торговли и бытовых услуг.

2.2. Льготные займы медицинским компаниям

На льготные займы вправе претендовать компании, которые производят медицинское оборудование, предназначенное для диагностики эпидемических болезней, средства индивидуальной защиты, лекарства и другие медицинские изделия.

Льготный заем предоставляется сроком до 2 лет под 1% годовых.

Полученные деньги можно потратить на закупку оборудования, сырья, материалов и комплектующих, а также на приобретение критически важной готовой продукции за рубежом.

Требования к заявителям и условия получения займа приведены на сайте Московского инновационного кластера (https://i.moscow/measure-supports-card/587325f589d141de81ae65df4d1cf02c).

2.3. Поддержка резидентов, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса

Для резидентов Московского инновационного кластера, занятых в ИТ-сфере, промышленности и науке, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса, предусмотрен определенный пакет мер поддержки.

Так, субъекты малого и среднего бизнеса имеют право на субсидии на возмещение затрат. Так, при покупке оборудования за свой счет компании могут получить компенсацию до 25 % от стоимости зарубежного оборудования и до 35 % от стоимости российского оборудования.

Размер возмещения составит не больше 10 миллионов рублей в год.

2.4. Поддержка экспортеров

Представителям малого и среднего бизнеса возместят затраты на экспорт результатов интеллектуального труда, а также на разработку дизайна и интерфейса в ИТ-сфере, подготовку технической, тендерной, конкурсной документации и лицензионных соглашений, дублирование аудиовизуальной продукции и других операций, которые нужны для выхода товара или услуги на международный рынок.

Московские экспортеры смогут компенсировать затраты на транспортировку своей продукции за рубеж, получение охранных документов, сертификацию систем менеджмента качества и подтверждение соответствия товаров зарубежным требованиям. Субсидии по экспорту смогут получить субъекты малого и среднего бизнеса, зарегистрированные в Москве не менее чем за полгода до подачи заявки.

2.5. Поддержка инжиниринга и франчайзи

Список получателей субсидии на инжиниринг доступен участникам Московского инновационного кластера, которые зарегистрировались в качестве юридического лица или ИП не менее чем за год до подачи заявки. Субсидия покроет до 50 % затрат на изготовление конструкторской документации и опытных образцов, а также на приобретение оборудования. Компенсация не может быть больше 50 млн рублей. Оборудование должно быть установлено и эксплуатироваться в Москве.

Субсидии (на возмещение затрат по приобретению оборудования, на оплату коммунальных услуг, выплату правообладателю паушальных взносов и роялти, а также на компенсацию процентов по кредитам и лизинговым платежам) будут также выделены предпринимателям, которые осуществляют предпринимательскую деятельность по договорам франчайзи (коммерческой концессии и субконцессии). Размер возмещения в рамках одного договора франчайзи составит не более 1 млн рублей.

2.5. Поддержка производителей товаров (работ, услуг)

Впервые вводятся субсидии для малого и среднего бизнеса — производителей собственных товаров, работ и услуг на продвижение их товаров на торговых интернет-площадках и оплату услуг онлайн-сервисов по доставке еды — не более 700 тысяч рублей до конца этого года.

Возмещение затрат возможно при условии, что размер вознаграждения агрегаторов не превышает 20 % от стоимости товара или услуги.

2.6. Поддержка молодых компаний

Компании, которым не больше трех лет и которые осуществляют деятельность в приоритетных отраслях, могут рассчитывать на льготные кредиты под 8 % годовых на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели. Размер кредитов, на которые действует льгота, — от 500 тыс. до 15 млн рублей.