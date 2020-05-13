Переоформить патент иностранцу теперь можно без выезда из России

Федеральный закон от 24.04.2020 г. № 135-ФЗ «О внесении изменения в статью 13-3 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ» (далее по тексту — Закон № 135-ФЗ) облегчил процедуру переоформление патента иностранцам, которые трудятся на территории РФ.

Безвизовым иностранным гражданам предоставлено право на осуществление трудовой деятельности по найму на территории РФ. Работодатели имеют право трудоустраивать безвизовых иностранцев при наличии у них патента.

Привлечение безвизовых иностранцев удобно, т.к. не требует от работодателя ни получения разрешения на привлечение и использование иностранной рабочей силы, ни приглашения, ни оформления разрешения на работу. То есть для того, чтобы взять безвизового иностранца на работу, работодателю не нужно получать специальных разрешений, а только лишь встать на учет в ГУВМ МВД в качестве работодателя мигрантов и получить учетную карточку.

Безвизовый иностранный работник должен иметь документ, подтверждающий его право на труд в РФ. Это может быть патент на работу, разрешение на временное проживание или вид на жительство. Патент выдается иностранцу на определенный срок (от 1 до 12 месяцев), по истечении которого работодатель должен расторгнуть трудовой договор с иностранцем (п.5 ст.13.3 Закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ, п.5 ч.1 ст.327.6 ТК РФ).

Важно! До внесения поправок (Закон № 135-ФЗ), иностранец мог только переоформить патент на один год, не выезжая из России. Но такая возможность была предоставлена иностранцу только один раз. В последующем иностранцу нужно было выезжать из России и, соответственно, оформлять новый патент, вновь собирая необходимые документы.

Таким образом, максимальное время пребывания иностранца на территории РФ (без выезда) по патенту составляло 2 года. А дальше нужно было выезжать за пределы России.

Напомним, что для безвизовых иностранцев существует дополнительная ответственность за нарушение срока обращения за выдачей патента, если такой срок установлен законодательством — наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.

В случае, если работодатель не получив специального разрешения на привлечение иностранцев принял на работу иностранца, то на него может быть наложен штраф за привлечение и использование иностранной рабочей силы:

-на должностное лицо — в размере от 35 тысяч до 70 тысяч рублей,

-на юридическое лицо — от 400 тысяч до 1 млн рублей,

также возможна приостановка деятельности предприятия на срок от 14 до 90 суток.

Размер же штрафа за использование иностранной рабочей силы на физическое лицо составит от 5 тысяч до 7 тысяч рублей.

Важно! Начиная с 5 мая 2020 г. отменено ограничение, согласно которому иностранцы могут обращаться в ГУВМ МВД за переоформлением патента единожды. Для того чтобы трудиться в России, иностранцу не придется выезжать за пределы страны, затрачивая время и деньги. А сейчас еще и рискуя здоровьем.

Принятие поправок было обусловлено принятыми Правительством РФ мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Такие послабления позволят снизить риск распространения коронавируса и избавят работодателей, у которых трудятся иностранцы, от потенциальных кадровых проблем и штрафов за отсутствие патента.