Субсидия на выплату зарплаты в период пандемии

В своем обращении к гражданам России 15 апреля 2020 г. Президент РФ Владимир Путин предложил безвозмездно компенсировать малому и среднему бизнесу зарплаты сотрудников в пределах МРОТ. Разберемся, кто может рассчитывать на такие выплаты и как их получить.

Зарплату сотрудникам можно будет частично выплатить за счет государства в сумме, равной минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) на каждого работника. То есть 12 130 рублей будут выплачиваться ежемесячно на каждого работающего сотрудника. Сразу отметим, что в странах Европы бизнесу компенсировали расходы, исходя из средних зарплат (а не размера МРОТ!) и суммы компенсации составляли от 75% до 100% заработка работников. Но даже выплата 1 МРОТ положена не всем.

Кто вправе претендовать на выплату в размере 12 130 рублей?

Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 г. № 576 утверждены правила получения субсидии в размере 1 МРОТ.

Условиями для получения субсидии являются:

направление в налоговый орган по месту нахождения компании заявления в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика — юридического лица (личный кабинет налогоплательщика — ИП) или в виде почтового отправления;

Рекомендуемый электронный формат заявления приведен в письме ФНС РФ от 27.04.2020 г. №БС-4-11/7080.

Важно! Размер субсидии автоматически рассчитывается налоговиками как произведение 1 МРОТ (12 130 рублей) и количества работников. А количество работников налоговики берут из данных отчетности СЗВ-М.

включение получателя субсидии в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 г. в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»;

отнесение отрасли, в которой ведется деятельность получателя субсидии, к пострадавшим отраслям российской экономики;

получатель субсидии — организация не находится в процессе ликвидации, в отношении получателя субсидии не введена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем исключении получателя субсидии из ЕГРЮЛ;

у получателя субсидии по состоянию на 1 марта 2020 г. отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающая 3 000 рублей;

количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90 процентов количества работников в марте 2020 г.

Напомним, что к малому и среднему бизнесу относятся ООО и ИП, соответствующие определенным критериям и ограничениям по структуре уставного капитала (не менее 51% капитала ООО должно принадлежать физическим лицам или компаниям; компании, не являющиеся субъектами малого и среднего бизнеса, должны суммарно владеть не более чем 49 % долей в уставном капитале ООО либо складочном капитале хозяйственного товарищества или не более чем 49 % голосующих акций АО, а доля государства, регионов или НКО составляет не более 25%):

среднесписочная численность не более 100 человек и доход не более 800 млн рублей (для малого бизнеса);

среднесписочная численность не более 250 человек и доход не более 2 000 млн рублей (для среднего бизнеса).

Теперь рассмотрим вопрос о получателе субсидии.

Кто на нее имеет право?

Прежде всего, это отрасли экономики, наиболее пострадавшие от коронавируса, определенные Постановлением Правительства РФ.

1) Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 434 определены следующие виды деятельности:

авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;

культура, организация досуга и развлечений;

физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;

гостиничный бизнес;

общественное питание;

деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений;

деятельность по организации конференций и выставок;

деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты);

деятельность в области здравоохранения;

розничная торговля некоторыми непродовольственными товарами.

2) Постановлением Правительства РФ от 10.04.2020 г. № 479 дополнены кинотеатры и стоматологии.

3) Постановлением Правительства РФ от 18.04.2020 г. № 540 к пострадавшим отраслям дополнительно отнесены: деятельность музеев и зоопарков, расширен перечень непродовольственных товаров (например, розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами).

Важно! Для того чтобы бизнесмену понять, относится ли его деятельность к пострадавшей, нужно ориентироваться на коды ОКВЭД, приведенные в Постановлениях Правительства РФ. Предприниматели могут также воспользоваться специальным сервисом, размещенным на сайте ФНС РФ: https://service.nalog.ru/covid2/index.html.

К сожалению, самозанятые граждане не смогут рассчитывать на субсидию, поскольку не имеют наемных работников. Предприниматель без наемных работников вправе получить 1 МРОТ на самого себя, а если с наемными работниками, то дополнительно 1 МРОТ на каждого сотрудника.

За какой период выплачивается субсидия?

Субсидия на компенсацию зарплаты выплачивается за апрель и май 2020 года в размере МРОТ на каждого работника, который числится в штате по состоянию на 1 апреля 2020 г.

С 1 мая 2020 г. налоговики планируют запустить специальный сервис на своем сайте для получения компенсации. Таким образом, работодатели смогут подать заявку в налоговую инспекцию с помощью этого сервиса либо через личный кабинет налогоплательщика или почтой.

Для получения компенсации необходимо подать заявление:

за апрель 2020 года — с 1 мая до 1 июня 2020 года;

за май 2020 года — с 1 июня до 1 июля 2020 года.

Как выплачивает деньги налоговая инспекция?

Решение о выплате субсидии (или об отказе в ней) принимается налоговиками в течение трех рабочих дней со дня направления заявления получателем, но не ранее 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который предоставляется субсидия. При положительном решении о выплате субсидии налоговики направляют данные получателя в Федеральное казначейство и в течение трех рабочих дней компании или ИП перечисляется субсидия.

Перевод денег в адрес компаний планируется осуществлять, начиная с 18 мая 2020 г.

Какие трудности видят бизнесмены в получении субсидии?

Как мы уже отмечали, получить субсидию могут те предприниматели, которые имеют «нужный» код ОКВЭД в перечне пострадавших отраслей.

На практике далеко не все бизнесмены из пострадавших отраслей имеют «нужный» код ОКВЭД. Ведь при открытии бизнеса, многие предприниматели не обращали внимание на коды ОКВЭД, полагая, что это имеет значение лишь для Росстата РФ.