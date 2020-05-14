Новые вводные от Верховного суда по пандемии

Пандемия коронавируса уже вынудила суды проводить судебные заседания с использованием систем видео-конференц-связи, интернет-ресурсов ГАС «Правосудие». ВС РФ в своем обзоре от 21.04.2020 г. разъяснил вопросы, касающиеся рассмотрения дел в условиях введенных ограничений, связанных с коронавирусом.

Напомним, что ранее ВС РФ уже давал разъяснения по вопросам рассмотрения судами дел в условиях распространения коронавируса (Постановление № 821 от 08.04.2020 г.). Речь шла о порядке рассмотрения дел в период до 30 апреля 2020 г., когда в судах был приостановлен личный прием граждан.

Важно! В этой ситуации судам было рекомендовано рассматривать лишь отдельные категории дел: -которые носят безотлагательный характер; -которые рассматриваются в порядке упрощенного или приказного производства; -по которым стороны направили ходатайство о рассмотрении дела в их отсутствие.

Что сказал Верховный суд?

Чтобы обобщить и дать единообразное толкование судебной практики по вопросам, связанным с пандемией коровируса, ВС РФ от 21.04.2020 г. (далее по тексту — Обзор) привел разъяснения по 26 вопросам применения процессуального, гражданского, уголовного законодательства, законодательства о банкротстве и об административных правонарушениях.

Обозначим самые существенные из них.

1 блок разъяснений связан с вопросами процессуального характера (отложение судебного разбирательства, приостановление производства по делу, продление срока его рассмотрения, нерабочие дни в условиях пандемии).

Сложность рассмотрения дела в период пандемии может являться основанием для продления срока его рассмотрения (ч.6 ст.154 ГПК РФ, ст.141 КАС РФ, ч.2 ст.152 АПК РФ).

При этом вопрос о необходимости отложения разбирательства дела, приостановлении производства по делу, продлении срока рассмотрения дела отдан на откуп судам. То есть суды самостоятельно (применительно к каждому конкретному делу) определяют эти сроки с учетом разумного срока судопроизводства.

Например, если дело сложно рассмотреть из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, то срок разбирательства может быть продлен на разумный срок.

Одним из наболевших вопросов является перенос процессуальных сроков в связи с пандемией. По общему правилу, срок, приходящийся на нерабочий день, переносится на следующий рабочий день (ч.2 ст.108 ГПК РФ, ч.4 ст.114 АПК РФ, ч.2 ст.93 КАС РФ).

Напомним, что Указами Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206 и от 02.04.2020 г. № 239 дни, приходящиеся на период с 30 марта по 30 апреля 2020 г., были объявлены нерабочими днями.

Тем не менее, в связи с тем, что Указ Президента РФ не распространяется на федеральные органы государственной власти, нерабочие дни в период с 30 марта по 30 апреля 2020 г. включаются в процессуальные сроки и не являются основанием для переноса дня окончания процессуальных сроков на следующий за ними рабочий день.

Важно! Нерабочие дни (с 30 марта по 30 апреля 2020 г. согласно Указа Президента РФ) для судов являются рабочими и не являются основанием для переноса обязательств.

А можно ли признать ограничительные сроки из-за коронавируса (соблюдение гражданами режима самоизоляции) основанием для восстановления процессуальных сроков?

Пропущенные сроки в связи с введенными мерами по противодействию коронавируса (ограничение свободного перемещения граждан, их нахождения в общественных местах, государственных и иных учреждениях, изменения в работе органов и организаций), подлежат восстановлению в общеустановленном порядке.

2 блок разъяснений связан с вопросами применения гражданского законодательства. И самым актуальным является вопрос о возможности признания коронавируса форс-мажорным обстоятельством.

Как отметили судьи, признание короновируса обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для всех категорий должников, независимо от типа их деятельности, условий ее осуществления (в том числе региона, в котором действует компания), в силу чего существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть установлено с учетом обстоятельств конкретного дела (в том числе срока исполнения обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий должника и т.д.). То есть налицо должно быть наличие причинно-следственной связи между форс-мажором и невозможностью исполнить обязательство (ст.401 ГК РФ).

Позволяет ли возникновение форс-мажора вообще не исполнять обязательства по договору?

Признание определенного обстоятельства форс-мажорным позволяет освободить контрагента от гражданско-правовой ответственности, например, в виде уплаты неустойки (штрафа, пени). Но что касается самого обязательства, то в соответствии с п.9 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 г.№ 7, форс-мажор не обнуляет обязательство должника.

Важно! При признании обстоятельств форс-мажором необходимо учитывать, что это освобождает лишь от ответственности за просрочку исполнения обязательства.

А возможно ли признание ограничительных мер или режима самоизоляции основаниями для изменения или расторжения договора?

ВС РФ напомнил, что изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств по требованию одной из сторон возможно лишь в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях (п.4 ст.451 ГК РФ).

То есть в условиях коронавируса можно применить ст.451 ГК РФ в исключительных случаях.