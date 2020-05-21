Трудовая инспекция: обжалование результатов проверки (2 часть)

Сегодня мы продолжим говорить о проверках трудовой инспекции. Понятно, что сегодня ни одна такая проверка не обходится без штрафов.
В видео, подготовленном Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш, мы рассмотрим ...
1. Что делать работодателю с Постановлением о назначении административного наказания?
2. Где и в какой срок его обжаловать?
3. Каков порядок обжалования постановления о назначении административного наказания?
4. Подробно рассмотрим размер штрафов, предусмотренных российским законодательством за соответствующее нарушение.
5. Что ждет работодателя, если он не заплатил штраф?
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