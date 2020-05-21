Трудовая инспекция: обжалование результатов проверки (2 часть)

Сегодня мы продолжим говорить о проверках трудовой инспекции. Понятно, что сегодня ни одна такая проверка не обходится без штрафов.

В видео, подготовленном Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш, мы рассмотрим ...

1. Что делать работодателю с Постановлением о назначении административного наказания?

2. Где и в какой срок его обжаловать?

3. Каков порядок обжалования постановления о назначении административного наказания?

4. Подробно рассмотрим размер штрафов, предусмотренных российским законодательством за соответствующее нарушение.

5. Что ждет работодателя, если он не заплатил штраф?

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