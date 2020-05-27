Поиск работы и соцсети

Согласно опросу Торгово-промышленной палаты России, из-за пандемии коронавируса без работы могут остаться более 8 млн человек. Как только режим самоизоляции отменят, многим придется искать новую работу.

Безусловно, правительством были приняты необходимые меры для поддержки граждан и экономики на период пандемии. Причем, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Но надеяться только на поддержку государства не стоит. Сможете ли вы устроиться на хорошее и прибыльное место работы, в большей степени, зависит только от вас. Чтобы поиски увенчались успехом, о некоторых вещах стоит позаботиться уже сейчас. Например, о том, какое впечатление на потенциального работодателя может произвести ваш личный аккаунт в соцсетях?

Какова взаимосвязь между поиском работы и активностью в соцсетях? Именно об этом мы и поговорим сегодня.

Советы по ведению аккаунтов в соцсетях для соискателей

Последние несколько лет работодатели активно проверяют кандидатов в соцсетях. Из них около 10-15 % отказывают соискателям именно после просмотра их аккаунтов. То, как вы себя ведете в виртуальном мире, порой может рассказать работодателю о вас намного больше, чем даже само собеседование.

Советуем очень аккуратно относиться к той информации, которую вы размещаете в социальных сетях.

Важно! Считайте, что ваша личная страница — это продолжение вашего резюме. Она не должна противоречить той информации, которую вы подаете потенциальному работодателю.

Итак, на что именно обращают свое внимание рекрутеры, просматривая личные аккаунты соискателей? Давайте разбираться.

1. Фото на аватаре. Главная фотография на вашей странице уже может многое о вас рассказать и помочь составить первое впечатление. Советуем, чтоб это была очень удачное и не слишком личное фото. Например, такое, какое вам было бы не стыдно передать для школьного стенда выпускников.

2. Статус и высказывания. Они дают понятие о вашей жизненной позиции, интересах, интеллекте и уровне образованности.

3. Лента новостей. То, чем вы готовы делиться с вашими подписчиками и друзьями, как нельзя лучше демонстрирует вашу сферу интересов, кругозор, критическое мышление и аналитические способности.

4.Социальная активность. Если вы практически все время находитесь в режиме онлайн, а новые фотографии и посты появляются с завидным постоянством, это может насторожить потенциального работодателя. Возникает вполне логичный вопрос «А есть ли у такого социально активного человека время для работы?»

5. Ваши друзья, сообщества и группы. Иногда именно соцсети помогают определить, связан ли соискатель с конкурентами или сомнительными организациями.

Важно! Удаление аккаунта из соцсетей — не поможет, ведь полное отсутствие информации в социальных сетях выглядит подозрительным.

Советуем, вместо этого, воспользоваться следующими рекомендациями:

Указывайте в профиле ваше настоящее имя и фамилию, дату рождения и семейное положение. Заполните разделы с образованием и предыдущими местами работы. Естественность и открытость всегда вызывает доверие.

Заводите профессиональные знакомства и пишите о своей работе. Человек, которому действительно интересно то, чем он занимается и который готов поделиться этим с окружающими, заслуживает уважения.

Воздерживайтесь от негативного обсуждения предыдущих работодателей. Как минимум это непрофессионально.

От чего также следует отказаться, ведя личный аккаунт? К самым популярным ошибкам относятся:

Слишком откровенные и вызывающие фотографии, в том числе, фото в купальнике. Большинство компаний очень дорожат своей репутацией, поэтому скорее откажут такому соискателю.

Фотографии с алкоголем в руках, с вечеринок и ночных клубов. Конечно, каждый человек имеет право на отдых, который ему нравится, но такая демонстрация в социальных сетях может натолкнуть работодателя на мысль о несерьезности кандидата.

Критика власти, нецензурные и скандальные высказывания. Это может свидетельствовать о сложности и вспыльчивости характера. Сработаться с таким человеком будет непросто.

Какие социальные сети чаще всего проверяют работодатели?

Как гласит статистика, чаще всего работодатели обращают внимание на аккаунты соискателей в Facebook. Именно эта социальная сеть — одна из главных в современном деловом мире. Молодежная сеть «ВКонтакте» также вызывает интерес работодателей. А вот Instagram воспринимается как личная история. Он больше всего подходит для публикаций фотографий из отпуска, а также семьи, детей и увлечений.

Но, помните, что в каждом правиле бывают исключения. Внимательно относитесь ко всему, что вы публикуете в соцсетях.