Миграционный учет иностранных сотрудников

Постановка на миграционный учет представляет собой процедуру уведомления миграционной службы о прибытии иностранца на территорию России. При въезде через границу РФ иностранец обязан, как правило, получить и заполнить миграционную карту.

Компания-работодатель не позже семи рабочих дней со дня приезда сотрудника- иностранца в местопребывание обязана направить уведомление об этом в ГУ по вопросам миграции МВД.

Регистрация иностранца осуществляется:

— в территориальном отделении УВМ МВД;

— в почтовом отделении;

— в МФЦ.

В видео подготовленном Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш, мы рассмотрим:

1. В чем суть внесенных изменений?

2. Пакет документов к уведомлению о прибытии иностранца

3. Необязательные документы

4. Уведомление об убытии иностранца из организации