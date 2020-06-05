Миграционный учет иностранных сотрудников

Постановка на миграционный учет представляет собой процедуру уведомления миграционной службы о прибытии иностранца на территорию России. При въезде через границу РФ иностранец обязан, как правило, получить и заполнить миграционную карту.
Компания-работодатель не позже семи рабочих дней со дня приезда сотрудника- иностранца в местопребывание обязана направить уведомление об этом в ГУ по вопросам миграции МВД.
Регистрация иностранца осуществляется:
— в территориальном отделении УВМ МВД;
— в почтовом отделении;
— в МФЦ.
В видео подготовленном Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш, мы рассмотрим:
1. В чем суть внесенных изменений?
2. Пакет документов к уведомлению о прибытии иностранца
3. Необязательные документы
4. Уведомление об убытии иностранца из организации