Участие в торгах со стороны покупателя

Какие условия покупателю нужно соблюсти для участия в торгах? Какие действия предпринять?

Прежде всего, покупателю нужно найти информацию об имуществе, выставленном на торги. Сведения о том, что будут проводиться торги по продаже имущества должника, в обязательном порядке публикуются в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Полные данные по торгам размещаются в официальных источниках — «Коммерсанте» (по Закону № 127-ФЗ публикация является обязательной).

Информацию по продаже имущества также можно найти на электронных торговых площадках, на которых осуществляются торги имущества по банкротству. Например, на сайте https://tbankrot.ru/reestr?type=tp приведен реестр торговых площадок с адресами регистрации, на которых публикуется вся необходимая для покупателя информация.

Так, на сайте единой торговой электронной площадки содержится полная информация о лоте:

Что нужно сделать покупателю для участия в торгах?

Для того чтобы выиграть торги по банкротству, покупателю необходимо выполнить ряд необходимых процедур, касающихся регистрации на электронной площадке. Для участия в торгах лицо обязано внести задаток, размер которого определяется конкурсным управляющим.

Сумма задатка перечисляется на банковские реквизиты организатора и является своего рода гарантией того, что победитель выкупит лот.

Регламент проведения торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве на электронной площадке, размещен на сайтах электронных площадок в сети Интернет. Торги проводятся в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. № 495 «Проведение торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве» (далее по тексту — Порядок № 495).

Важно! Прежде всего, работая в электронной системе, покупатель должен иметь электронную подпись. Оформление электронной подписи для участия в торгах является платной процедурой, ее стоимость составляет порядка 5 000 — 6 000 рублей.

Затем покупателю необходимо пройти процесс регистрации. Регистрация на электронной площадке осуществляется, как правило, без взимания платы.

Регистрация покупателя в системе состоит из нескольких шагов, которые необходимо выполнить, прежде чем приступать к работе на электронной площадке.

1 шаг. Создание учетной записи и активация пользователя.

Покупатель должен ознакомиться с текстом Регламента и принять его условия. Регламент является договором присоединения между организацией-заявителем и Оператором площадки в соответствии с ст.428 ГК РФ. На указанный покупателем адрес электронной почты будет направлено письмо с кодом подтверждения, который нужно ввести на странице подтверждения адреса электронной почты.

2 шаг. Ввод информации о контрагенте.

После активации покупателю, необходимо ввести информацию о контрагенте, от имени которого будет работать в системе данный пользователь. То есть указывается либо компания, либо ИП, либо физическое лицо, которое планирует приобрести имущество.

Эти сведения в дальнейшем будут использоваться для создания документов (форм), направляемых будущему покупателю.

3 шаг. Предоставление документов, подтверждающих введенную информацию.

Для регистрации на электронной площадке покупатель представляет заявление на регистрацию с приложением следующих документов и сведений:

выписки или копии выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), выданной не ранее чем за тридцать дней до даты представления заявления на регистрацию;

копий учредительных документов (для юридических лиц), копий документов, удостоверяющих личность (для физических лиц, являющихся заявителями на регистрацию на электронной площадке или представителями заявителей, в том числе руководителями юридических лиц, являющихся заявителями на регистрацию на электронной площадке);

сведений об ИНН (для юридических и физических лиц);

сведений об ОГРН (ОГРНИП) (для юридических лиц и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями), сведений о страховом номере индивидуального лицевого счета (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);

копии надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов, выданных в соответствии с законодательством соответствующего государства, о государственной регистрации юридического лица (для иностранных юридических лиц), государственной регистрации физического лица в качестве ИП и (или) документов, удостоверяющих личность физического лица (для иностранных физических лиц);

копий документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя на регистрацию на электронной площадке (для юридических лиц) или полномочия иного лица на осуществление действий от имени такого заявителя (для юридических и физических лиц);

адреса электронной почты, номера телефона в РФ и почтового адреса в РФ заявителя на регистрацию на электронной площадке.

Указанные заявление и являющиеся приложением к нему документы и сведения должны быть представлены в форме электронного сообщения, подписанного электронной подписью.

Это формальные моменты, которые покупатель должен выполнить для того, чтобы получить допуск к торгам.

Однако покупатель должен предварительно провести проверку желаемого объекта покупки еще до начала торгов. То есть осмотреть объект продажи, а также ознакомиться с требованиями к участникам торгов в сообщении о проведении торгов.

Как покупателю выбрать имущество на торгах?

Конечно, основным из критериев выбора предмета покупки является стоимость объекта с учетом его характеристик. Если цена объекта является привлекательной, то покупателю необходимо изучить соответствующую документацию на объект и условия реализации имущества.

Важно! Так, для ограниченного перечня объектов новый собственник обязан сохранить ранее действующие параметры эксплуатации и программы по отношению к гражданам.

Как правило, покупатель выбирает несколько направлений дальнейшего использования имущества. Самое простое — это покупка объекта с последующей выгодной его перепродажей. В этом случае нужно оценить ликвидность имущества, его коммерческую привлекательность, понимать перспективы его дальнейшей реализации.

Но чаще всего покупатели приобретают имущество на перспективу:

в качестве удачных инвестиций — имущество улучшают структуру оборотных активов и используется в бизнесе;

в качестве объекта, с которого в будущем можно получить еще больший доход. Такое имущество доводят его до презентабельного вида (например, автомобиль, купленный по «бросовой» цене либо «запущенное» нежилое помещение) и продают по более высокой цене.

Покупатели — физические лица могут недорого купить сложную бытовую технику, автомобиль для дальнейшего использования в быту.

Таким образом, покупая на торгах имущество должника-банкрота, компании, ИП и физические лица могут получить максимальную экономию при минимальных затратах.

А в ряде случаях для граждан — это источник дополнительного заработка.