Сделка с заинтересованностью директор увеличил зарплату сам себе

В бизнесе часто встречаются ситуации, когда один из партнеров является не только участником, но и директором компании.

Рано или поздно у такого «управляющего партнера», возникает желание повысить себе вознаграждение, помимо желания другого участника. Может ли он это сделать, обладая, даже более 50% долей компании? Чем поможет другому частнику понятие «сделки с заинтересованностью», существующее в законе?

Что представляет собой сделка с заинтересованностью? Ярким примером применения к оспариваемым сделкам, совершенным с заинтересованностью, последствий недействительности сделок, является...

идео подготовленном Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.