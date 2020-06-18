Порядок получения квоты на привлечение иностранцев

Как определяется потребность в привлечении иностранных работников? Какой существует порядок привлечения иностранцев к трудовой деятельности на территории России?

Сегодня об этом мы поговорим в нашем видео.

Законно находящийся в России иностранец — лицо, имеющее действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную карту, иные предусмотренные законом или международным договором документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Использование иностранной рабочей силы на территории Российской Федерации ограниченно.

Досмотрев видео до конца, Вы узнаете:

1. Какие виды квот существуют для иностранных работников?

2. Квоты могут устанавливаться в зависимости от...

3. На 2020 год утверждены квоты в размере...

4. С 16 января 2019 года работодатели, которые приглашают иностранных работников, должны следить за тем, чтобы...

Помимо квот Правительство вправе ежегодно с учетом региональных особенностей рынка труда устанавливать допустимую долю иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории России.

Например, в 2020 году, в сферах овощеводство доля иностранцев не должна превышать 50 % общей численности работников, в сфере строительства — в размере 80 %, а в таких видах экономической деятельности как фармацевтика, торговля в палатках и на рынках, а также вне магазинов работа иностранцев запрещена.