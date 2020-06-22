Порядок получения квоты на привлечение иностранцев (2 часть)

Сегодня мы поговорим в том, как получить квоты на иностранных сотрудников. Для того чтобы определить размер квоты работодатели должны подать соответствующие заявки, которые рассматриваются региональной межведомственной комиссией. Для привлечения ВКС подавать такую заявку не требуется.

Заявка представляется работодателем (заказчиком работ, услуг) в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации по соответствующей форме. А рекомендации по заполнению заявки приведены в Приложении № 2 к Правилам. Заявка подается на бумажном носителе или в электронной форме.

Информацию о том, в какой именно уполномоченный орган государственной власти субъекта необходимо подать заявку, и сведения о его адресе, телефоне, факсе, часах приема заявок можно узнать на сайте в разделе «Уполномоченные органы субъектов Российской Федерации».

Досмотрев видео до конца Вы узнаете ...

1. Какой пакет документов необходимо подать для получения квоты на право привлечения иностранной рабочей силы?

2. Каков перечень положений, которые учитывает комиссия при выделении квоты?

3. В каких случаях комиссия принимает решение об отклонении заявки?

4. Ближайший прием заявок по Москве планируется...

Материал подготовленн Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.