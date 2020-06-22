Несдача «нулевой» отчетности может обернуться для компании и ИП штрафами. Размер штрафа зависит от вида несданной отчетности.
В каком размере могут оштрафовать компанию (индивидуального предпринимателя) за несдачу «нулевой» отчетности?
ВАЖНО!!! Уплата штрафа не освобождает от необходимости представить отчетность в налоговый орган.
В сегодняшнем видео мы подробно рассмотрим:
1. Штрафы за несдачу «нулевой» бухгалтерской отчетности.
2. Штрафы за несдачу «нулевой» отчетности в надзорные органы.
3. Штрафы за несдачу «нулевой» налоговой отчетности.
4. Штрафы за несдачу «нулевой» отчетности в ФСС.
Материал подготовлен Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш