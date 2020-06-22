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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»

Штрафы за несдачу нулевой отчетности

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Несдача «нулевой» отчетности может обернуться для компании и ИП штрафами. Размер штрафа зависит от вида несданной отчетности.

В каком размере могут оштрафовать компанию (индивидуального предпринимателя) за несдачу «нулевой» отчетности?

ВАЖНО!!! Уплата штрафа не освобождает от необходимости представить отчетность в налоговый орган.

В сегодняшнем видео мы подробно рассмотрим:

1. Штрафы за несдачу «нулевой» бухгалтерской отчетности.

2. Штрафы за несдачу «нулевой» отчетности в надзорные органы.

3. Штрафы за несдачу «нулевой» налоговой отчетности.

4. Штрафы за несдачу «нулевой» отчетности в ФСС.

Материал подготовлен Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш

 