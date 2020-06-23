Фактический и юридический адрес компании отличаются. К каким негативным последствиям это приведет?

Гражданское законодательство не содержит понятия «фактического адреса» компании. В ст. 54 ГК РФ речь идет о месте нахождения компании и адресе юридического лица. Государственная регистрация компании осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа.

А сведения об адресе содержатся в государственном реестре. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя.

Таким образом, адрес, по которому компания зарегистрирована, должен быть действительным, и компания по этому адресу должна находиться.

В материале подготовленном руководителем юридического отдела компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Ольгой Шумиковой, Вы узнаете:

1. Проблемы, которые могут возникнуть с налоговыми органами.

2. Какие проблемы могут возникнуть с банком из-за несовпадения юридического и фактического адреса компании.

3. Могут ли ликвидировать компанию из-за несовпадения юридического и фактического адреса компании?

4. Административная ответственность для должностных лиц компании.