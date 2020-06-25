Получение разрешения на работу

Чтобы работать в России на легальных основаниях, визовому иностранцу нужно разрешение на работу. Как его получить, смотрите в нашем видео.

Вопросами оформления документов обычно занимается работодатель. Организация берет на себя хлопоты, связанные с выдачей разрешения на работу, оформлением приглашения на рабочую визу, уведомлением госструктур. Иностранный работник должен предоставить свои паспортные данные, пройти медкомиссию, а также подтвердить профильное образование и уровень владения русским языком.

Важно! Процедура оформления документов упрощена для высококвалифицированных специалистов. К примеру, им не нужно подтверждать знание русского языка экзаменом. Кроме того, разрешение на работу действительно до окончания трудового договора, максимум три года и может пролонгироваться. Для всех остальных случаев новое разрешение требуется ежегодно.

Стандартная процедура выдачи разрешения на работу

Для получения разрешения нужно учесть следующие моменты:

-квоты. Работодатель, который приглашает на работу иностранного сотрудника, должен доказать, что на эту вакансию в России нет подходящего специалиста. Для этого, нужно подать заявку на квоту в местный отдел Центра занятости населения. К заявлению необходимо приложить следующие документы: ИНН/ОГРН фирмы, информацию по статистическим кодам, данные о потребности в рабочих и запрос на подбор персонала.

-аккредитация работодателя. Чтобы легализировать привлечение к работе иностранцев, приглашающей фирме нужно встать на учет в Управлении по вопросам миграции МВД. Через 30 дней после обращения в Центр занятости, необходимо подать нотариально заверенные копии регистрационных документов, проект трудового договора и ходатайство. Кроме того, нужно заплатить 10 000 рублей госпошлины.

Важно! Оплата должна проводиться только с расчетного счета. Ее подтверждением служит платежное поручение с банковским штампом.

-прошение для иностранца. В миграционный орган нужно предоставить паспортные данные работника, документ об образовании, медицинское заключение, сертификат об отсутствии ВИЧ, полис ДМС сроком действия от 1 года, трудовой контракт и квитанцию об уплате госпошлины размером в 3 500 рублей. Если вышеуказанные документы на иностранном языке, то для них понадобится апостилированный консульством перевод. Сертификат на владение русским языком, знаниями истории и законодательной базы Российской Федерации можно предоставить в течении месяца после получения разрешения на работу.

-приглашение на визу. Чтобы легально находиться и трудиться в России, иностранцу нужна рабочая виза. Основанием для ее выдачи служит приглашение на работу. Но оформлять его нужно только после того, как будет запрошена выдача разрешения на работу. Приглашение оформляется на конкретное российское консульство в другой стране.

Важно! Выдача разрешения на работу длится около трех месяцев. Если есть ошибки, то заявления дорабатываются либо работодатели получают отказ. Помощь профессионалов поможет избежать этих рисков.

О заключении трудового или гражданско-правового договора миграционную службунужно поставить в известность в течение трех дней. Нарушение этого срока грозит штрафом от 400 тыс. до 1 млн рублей.

Уведомление о прибытии на место должно быть подано не позднее, чем через 7 дней после пересечения мигрантом границы. Если это высококвалифицированный специалист или члены его семьи, то для уведомления дается 90 дней. Согласно правилам межведомственного взаимодействия миграционный орган направляет сведения о трудовом иммигранте в налоговую, которая ставит иностранца на налоговый учет. Но, проще и быстрее, вопросом получения ИНН заниматься самостоятельно.