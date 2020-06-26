Какие существуют формы торгов для имущества банкротов?

Как мы уже отмечали, торги имуществом должника-банкрота представляют собой один из завершающих этапов банкротства, целью которого является получение денег для покрытия требований кредиторов банкрота. То есть продажа имущества осуществляется в рамках конкурсного производства.

Сведения о том, что будут проводиться торги по продаже имущества должника, в обязательном порядке публикуются в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Полные данные по торгам размещаются в официальных источниках — «Коммерсанте» (по Закону № 127-ФЗ публикация является обязательной).

В какой форме проходят торги?

Имущество должника продается путем проведения торгов в форме аукциона или конкурса. Аукцион может проводиться в форме открытых торгов, за исключением, когда на торги выставляется имущество, ограниченное в обороте на территории РФ.

Важно! Форма торгов (аукцион или конкурс) зависит от категории реализуемого имущества и определенных условий.

По общим правилам, имущество должника подлежит продаже путем проведения торгов в форме аукциона, кроме случаев, когда продажа имущества по законодательству РФ проводится путем проведения конкурса.

Аукцион, как правило, проводится в форме открытых торгов, за исключением ситуаций, когда на продажу выставляется имущество, ограниченное в обороте на территории РФ. В этом случае в торгах могут принимать участие лица, которые в соответствии с законодательством могут иметь доступ к такому имущество, а именно обладать соответствующими разрешениями и лицензиями.

Аукцион проводится на электронной площадке путем повышения начальной цены на «шаг аукциона» (от 5% до 10% от начальной цены), а победителем аукциона будет являться участник, предложивший самую низкую цену контракта.

Какое имущество продается путем проведения конкурса?

Продажа имущества осуществляется путем проведения конкурса, если покупатель обязан выполнять условия, установленные собранием или комитетом кредиторов в соответствии с законодательством РФ.

Путем проведения конкурса подлежит продажа следующих категорий имущества:

социально значимые объекты, объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ (п. 4 ст. 132 Закона № 127-ФЗ);

Здесь следует обратиться к положениям ст.3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ».

К группе объектов культурного наследия относятся объекты недвижимости со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий. Все эти объекты представляют собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Важно! Обязательными условиями конкурса по продаже указанных объектов являются обязательства покупателей обеспечивать надлежащее содержание и использование указанных объектов в соответствии с их целевым назначением.

имущество градообразующей организации (ст.175 Закона № 127-ФЗ);

При продаже имущества существенным условием договора купли-продажи предприятия градообразующей организации может являться сохранение рабочих мест не менее чем для пятидесяти процентов работников такого предприятия на дату его продажи в течение определенного срока, но не более чем в течение трех лет с момента вступления договора в силу (п.2 ст.175 Закона № 127-ФЗ).

имущество организаций, которое предназначено для осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по государственному оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности РФ (п.7 ст. 195 Закона № 127-ФЗ).

При продаже предприятия или имущества должника, которые относятся к ограниченно оборотоспособному имуществу, на закрытых торгах в них участвуют только лица, которые в соответствии с федеральным законом могут иметь в собственности или на ином вещном праве указанное имущество.

Обязательными условиями конкурса являются обязательства покупателя: обеспечение сохранения целевого назначения указанного имущественного комплекса и имущества мобилизационного назначения должника и выполнение договоров должника, связанных с выполнением работ по государственному оборонному заказу.

имущество стратегических предприятий (п.9 ст.195 Закона № 127-ФЗ);

имущество субъектов естественных монополий (п.2 ст.201 Закона № 127-ФЗ);

акции ОАО либо доля в ООО, которые составляют более 50 процентов уставного капитала, указанных обществ, либо объект культурного наследия, включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, если в отношении такого имущества его покупателю необходимо выполнить определенные условия (п.1 ст.20 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», далее по тексту — Закон № 178-ФЗ);

государственное или муниципальное имущество (п.2 ст.20 Закона № 178-ФЗ).

Право приобретения государственного или муниципального имущества принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество (при условии выполнения таким покупателем условий конкурса).

Важно! Данное требование не распространяется на имущество, балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату перед открытием конкурсного производства составляла менее 100 тыс. руб. Его реализуют в порядке, установленном решением собрания кредиторов или комитета кредиторов (п.5 ст.139 Закона № 127-ФЗ).

Торги в форме конкурса представляют собой самый трудоемкий процесс, на его проведение уходит больше времени. С победителем конкурса контракт, как правило, заключается по истечении двух месяцев с момента начала конкурсной процедуры.