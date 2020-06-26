Работа с разрешением на временное проживание

Разрешение на временное проживание как дает иностранцу некоторые права, так и накладывает на него определенные обязанности. Какие именно, вы узнаете далее, в нашем видео.

Разрешение на временное проживание подтверждает права иностранцев временно жить и работать на территории Российской Федерации, до получения вида на жительства. Этот документ выдается сроком на три года, без возможности его продления. По истечении трех лет, иностранное лицо должно определиться, строить ему свою жизнь и карьеру в России или попытать счастья в другой стране.

Важно! Вид на жительство можно получить спустя 1 год нахождения в России по разрешению на временное проживание.

Права, которые дает РВП

Разрешение на временное проживание дает иностранному гражданину право на временное нахождение в России, свободный въезд и выезд со страны, получение бесплатной медицинской помощи, и, самое главное, возможность трудоустройства. Стоит отметить, что иностранец даже может открыть свой бизнес или ИП.

Важно! Если иностранное лицо более полугода отсутствует в России, оно автоматически теряет свое РВП. Отметим, что учитывается отсутствие суммарно в течение календарного года.

Обязанности, которые накладываются при РВП

При наличии разрешения на временное проживание, иностранное лицо обязано раз в год уведомлять территориальный орган Министерства внутренних дел о своей деятельности. А именно о работе, заработной плате, наличии и отсутствии правонарушений. Кроме того, иностранец обязательно должен находиться на учете в налоговой, работать легально и именно в том регионе, в котором он зарегистрирован. Необходимым требованием также является соблюдение всех законодательных мер.

Важно! Получение более двух правонарушений за один год — серьезное основание для лишения РВП.

Трудоустройство с РВП

Иностранцы, получившие разрешение на временное проживание, имеют право работать практически во всех структурах, без получения трудового патента или разрешения на работу. Исключение составляют муниципальные органы, вооруженные силы Российской Федерации и аптеки.

В особых случаях, прописанных Минздравсоцразвития России в Приказе № 564н. от 28. 07. 2010 иностранные граждане с РВП могут работать в других регионах РФ. Но только в том случае, если их трудовая деятельность соответствует перечню, поданном в этом приказе.

Процедура трудоустройства с РВП

Бывает так, что работодатели отказывают соискателю только по причине наличия у него РВП. Это незаконно, ведь трудоустройство такого сотрудника практически ничем не отличается от оформления на работу гражданина Российской Федерации.

Единственный нюанс заключается в том, что работодатель обязан поставить в известность миграционную службу в течение трех дней с момента заключения трудового договора. Если будут нарушены сроки или не уведомлен орган миграции, тогда работодателю будут грозить штрафы, согласно пункту 3 или 4 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Тем не менее, работодателю важно помнить, что работа с иностранными гражданами, имеющими РВП, не несет серьезных обременений ни одной из сторон. С момента заключения договора права сторон защищены трудовым и миграционным законодательством.