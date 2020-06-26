Какие документы нужны иностранцам для работы в РФ

Для того, чтобы начать трудовую деятельность на территории России, иностранцам нужно подготовить перечень определенных документов.

Каких именно, смотрите далее, в видео подготовленным Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.

Иностранным гражданам, которым для нахождения в России понадобилась виза, будут нужны документы для РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ. То есть те документы, которые подтвердят права визовых иностранцев на работу в РФ. Иностранцы, которые находятся на территории России согласно безвизовому режиму, должны получить ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ.

Важно! Граждане стран-участниц Таможенного Союза могут работать в России легально, без патента. Речь идет о Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии. Патент будет необходим иностранцам из Украины, Азербайджана, Таджикистана, Абхазии и Узбекистана.

1. Кем выдается разрешение на работу и какими нормативными актами регламентируется порядок выдачи?

2. Какие документы и кем, работодателем или сотрудником, необходимо предоставить?

3. Необходимо ли работодателю получить разрешение на привлечение иностранцев, если да, то в какие сроки оформляется?

Сомнений в том, что профессиональная помощь в оформлении разрешения на работу целесообразна, не возникает.

Важно лишь грамотно подойти к выбору профильной компании.

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