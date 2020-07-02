Сколько нужно заплатить за РВП

Получение разрешения на временное проживание — услуга не бесплатная. В какую сумму она обойдется, рассмотрим сегодня в нашем видео.

Государственная пошлина за оформление разрешения на временное проживание указанная в Налоговом кодексе составляет 1600 рублей. Но, помимо, этой обязательной суммы, придется заплатить также и за те документы, которые необходимо предоставить.

1. Медицинские справки. Прохождение медкомиссии примерно может обойтись в 3500 — 4000 рублей.

2. Копия паспорта обязательно должна быть заверена у нотариуса. Стоимость такой процедуры составляет примерно 1500 рублей.

3. В пакет документ входят также фотографии. Да, их стоимость незначительна, к тому же, может сильно отличаться, в зависимости, от того, где эти фото делались. Но около 300 рублей на них выделить всё же придется.

4. Экзамен на знание русского языка. Он вам обойдется минимум в 3500 рублей.

Важно! Необходимым документом является также справка об отсутствии судимости.

Не забудьте к вышеперечисленным тратам добавить стоимость госпошлины — 1600 рублей. А также мелкие расходы, например, на транспорт, ксерокопии, которые обязательно возникнут при сборе документов. Как видим, итоговая сумма составит более 10 000 рублей. Она может отличаться в зависимости от региона и города, где оформляется РВП.

Также учтите, что помимо финансов, вам придется потратить немало времени. Оформление разрешения на временное проживание — процесс достаточно длительный, к тому же, обязывающий к взаимодействию с различными государственными структурами.

Однако, самостоятельное оформление РВП требует немалых усилий. Специалисты помогут вам сэкономить время и избежать ошибок. Следует отметить, что даже опечатка может стать причиной того, что документ не будет проведен по назначению. В таком случае придется начинать все заново и с новой суммой.

Поводом для отказа в выдаче РВП могут служить не только ошибки в документах. Разрешение не выдадут или аннулируют выданное, в том случае, если:

1. Иностранный гражданин создает угрозу безопасности РФ и ее гражданам

2. Иностранец имеет отношение к террористическим группировкам, был осужден за особо тяжкие преступления, имеет неснятую судимость

3. Иностранец был депортирован из России в течение последних 5 лет

4. У иностранца поддельные документы

5. Иностранное лицо более 2 раз за последний год привлекался к административной ответственности

6. Брак с гражданином РФ суд признал недействительным

Важно! «Покупка» РВП незаконна и влечет за собой юридические последствия. Оформляйте РВП в соответствии с российским законодательством и только в уполномоченных государственных миграционных органах.

Следует также отметить, что разрешение на временное проживание можно получить по упрощенной процедуре. Это становится возможным, если иностранный гражданин родился на территории России или РСФСР, состоит в браке с гражданином России, у него есть недееспособные родители — граждане РФ, совершеннолетние или несовершеннолетние дети также граждане России. В таких случаях РВП можно получить быстрее.

Важно! Доверяйте только проверенным юридическим фирмам! Известно много случаев мошенничества, когда за огромные деньги иностранцам помогали оформить поддельное разрешение на временное проживание.

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