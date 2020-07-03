Какое имущество банкрота подлежит реализации

Cуществуют ли какие-то исключения по продаже на торгах имущества для юридических лиц или физических лиц?

Как мы видим на электронных площадках, перечень выставляемого на торги имущества, разнообразный: от мелкой бытовой техники до производственной недвижимости и даже заводов.

Все ли имущество, находящееся в собственности юридических или физических лиц, можно реализовать на торгах?

Порядок реализации имущества при банкротстве физического лица. Что можно, а что нельзя?

Порядок реализации имущества гражданина регламентируется главой X «Банкротство гражданина» Закона № 127-ФЗ. Гражданин тоже может быть признан банкротом. И если иные меры выхода из трудного финансового положения не принесли никаких результатов (например, реструктуризация долгов), то прибегают к самой крайней мере — продаже имущества на торгах.

Оценка имущества гражданина, которое включено в конкурсную массу, проводится финансовым управляющим самостоятельно. Имущество гражданина, либо часть этого имущества подлежат реализации на торгах в определенном порядке, если иное не предусмотрено решением собрания кредиторов или определением арбитражного суда.

Драгоценности и другие предметы роскоши, стоимость которых превышает сто тысяч рублей, и вне зависимости от стоимости недвижимое имущество подлежат реализации на открытых торгах.

Важно! Из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с ГПК РФ (п.3 ст.213.25 Закона № 127-ФЗ). То есть такое имущество обладает иммунитетом от продажи (ст.446 ГПК РФ).

Нельзя продать с молотка:

-жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением (за исключением имущества, если оно является предметом ипотеки и на него может быть обращено взыскание);

-земельные участки (за исключением имущества, если оно является предметом ипотеки и на него может быть обращено взыскание);

-предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;

-имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает 100 установленных федеральным законом МРОТ;

-используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания;

-семена, необходимые для очередного посева;

-продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении;

-топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;

-средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его инвалидностью имущество;

-призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден гражданин-должник.

То есть независимо от суммы долга, вышеприведенное имущество сохраняется за гражданином-банкротом (т.е. единственное жилье, предметы обихода, личные вещи и пр.).

Но у граждан-банкротов чаще всего имущество является залоговым. И если банк-залогодержатель включился в реестр требований, то такое залоговое имущество включается в конкурсную массу, также как с ипотечным жильем, кредитными автомобилями.

Порядок реализации имущества при банкротстве юридического лица. Что можно, а что нельзя?

В ходе конкурсного производства имущество должника реализуется путем проведения торгов в форме аукциона либо в определенных случаях в форме конкурса.

Все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу (п.1 ст.131 Закона № 127-ФЗ).

Но из имущества должника, которое составляет конкурсную массу, исключаются имущество, изъятое из оборота (например, имущество унитарного предприятия, которое изъято из оборота в пользу государственной казны), имущественные права, связанные с личностью должника, в том числе права, основанные на имеющейся лицензии на осуществление отдельных видов деятельности, средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций.

Важно! Например, нельзя выставить на торги имущество, которым компания-банкрот пользуется на правах аренды, поскольку компания не является его собственником. Также на торгах нельзя продать имущество, которое находилось на ответственном хранении у компании-банкрота (т.е. учитывалось по правилам бухгалтерского учета на забалансовых счетах).

То есть нельзя продавать имущество, которое принадлежит третьим лицам, а не компании-банкроту.

Нельзя выставить на торги имущественные личностные права, оформленные на конкретное лицо компании-банкрота. Речь идет о различных допусках, которые оформляются для работы (например, допуски на работу на высоте) определенных сотрудников. То есть нельзя выставлять на торги разрешения, выданные физическим лицам на занятие определенными видами деятельности.

Жилищный фонд, коммунальные объекты, которые необходимы для обеспечения жизни граждан также исключаются из конкурсной массы. Например, школы, детские сады, медицинские пункты и прочие социально-значимые объекты, находящиеся на балансе компании-банкрота.

В составе имущества должника отдельно учитывается и подлежит обязательной оценке имущество, являющееся предметом залога. Денежные средства, вырученные от продажи такой собственности, направляются на удовлетворение обязательств перед залоговыми кредиторами.

Юристы компании «РосКо» смогут грамотно и профессионально сопроводить весь процесс банкротства. Заполните форму, и мы оперативно проконсультируем Вас по данному вопросу: