В данном видео речь пойдет о том, как правильно расторгнуть договорные отношения и о том, что для этого нужно.

При подписании договора каждая сторона наделяется своими правами и обязанностями. Цель любого договора — защита прав каждой стороны и урегулирование споров. Но бывают ситуации, когда одна из сторон требует завершить договорные отношения раньше прописанного в соглашении срока.

Существует три способа расторгнуть договорные отношения. Какие?

Смотрите далее в материале подготовленным юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Валерием Ивановым.

Также Вы, узнаете:

1. В каких случаях допустим односторонний отказ от исполнения договорных обязательств?

2. Что такое письмо о расторжении договора.

3. Уведомление о расторжении договорных отношений.

4. Что должно содержать письмо о расторжении договора?

5. Какова структура уведомления?

6. Что делать если ответчик не принимает письмо о расторжении договора?

7. В каком случае контрагент может подать в суд и взыскать штраф или денежную компенсацию?