В данном видео речь пойдет о том, как правильно расторгнуть договорные отношения и о том, что для этого нужно.
При подписании договора каждая сторона наделяется своими правами и обязанностями. Цель любого договора — защита прав каждой стороны и урегулирование споров. Но бывают ситуации, когда одна из сторон требует завершить договорные отношения раньше прописанного в соглашении срока.
Существует три способа расторгнуть договорные отношения. Какие?
Смотрите далее в материале подготовленным юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Валерием Ивановым.
Также Вы, узнаете:
1. В каких случаях допустим односторонний отказ от исполнения договорных обязательств?
2. Что такое письмо о расторжении договора.
3. Уведомление о расторжении договорных отношений.
4. Что должно содержать письмо о расторжении договора?
5. Какова структура уведомления?
6. Что делать если ответчик не принимает письмо о расторжении договора?
7. В каком случае контрагент может подать в суд и взыскать штраф или денежную компенсацию?