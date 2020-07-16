Что делать работодателю, если сотрудник заболел коронавирусом?

К сожалению, никто из нас не застрахован от заражения коронавирусной инфекцией. Какие действия должен предпринять работодатель, если его сотрудник вдруг заболел коронавирусом?

Алгоритм действий работодателя при заболевании сотрудника различается в зависимости от режима работы заболевшего сотрудника.

Как узнать, что работник болен?

В первую очередь, у работодателя возникает вопрос: а как узнать, что работник заболел коронавирусом?

Вариантов может быть несколько.

Работник заболел и врачи подтвердили у него COVID-19. В случае если работник останется дома, то ему выдадут постановление главного санитарного врача об обязательной самоизоляции на 14 дней и листок временной нетрудоспособности по болезни. В том случае, если у работника болезнь протекает в легкой форме и он отказался оформлять больничный лист, то по соглашению с работодателем он может работать дистанционно.

Работодатель может узнать о подтвержденном заболевании как от самого сотрудника, так и из полученного постановления Роспотребнадзора РФ.

Но, как показывают медицинские исследования, часть людей бессимптомно переносит заболевание, т.е. наличие инфекции можно определить только с помощью лабораторной диагностики, поэтому работник может и не догадываться о своем заболевании.

На сегодняшний день частные лаборатории предлагают тестирование для людей на добровольной основе.

Важно! В том случае, если у работника внешне никаких признаков заболеваний нет, а работник добровольно не проходил тестирование, то работодатель не сможет распознать у него наличие заболевания.

Между тем, работодатель может за счет собственных средств оплатить тестирование сотрудников на COVID-19 и учесть их в налоговых расходах (Письмо Минфина РФ от 23.06.2020 г. № 03-03-10/54288).

В ряде регионов такое требование обязательно.

В г. Москве в период с 12 по 31 мая 2020 было предусмотрено обеспечение проведения исследований на предмет выявления инфекции в компаниях в отношении не менее 10% работников.

А с 1 июня 2020 г. работодатели (речь идет о работающих в период пандемии компаниях и ИП) должны обеспечить в течение каждых 15 календарных дней проведение исследований в отношении не менее 10% работников (п. 2.4 — 2.5 Требований, приведенных в Приложении № 6 к Указу Мэра Москвы от 05.03.2020 г. № 12-УМ).

В Постановлении губернатора Московской области от 12.03.2020 г. № 108-ПГ предписано компаниям с 12 по 31 мая 2020 года (с 1 июня 2020 года каждые 15 календарных дней) проводить исследования на наличие коронавирусной инфекции не менее 10 процентов работников при штатной численности более 100 работников.

Действия работодателя, если работник заболел

Алгоритм действий работодателя зависит от того, где находился заболевший сотрудник. В связи с пандемией коронавируса многие работодатели разрешили своим сотрудникам работать дистанционно (оформив необходимые кадровые документы). Поэтому если заболел дистанционный работник, который не контактировал с другими сотрудниками компании в последние 14 дней, то работодатель никаких действий не предпринимает.

Работодатель также не обязан сообщать ни в какие инстанции о заболевшем сотруднике. Только при поступлении запроса Роспотребнадзора РФ работодатель незамедлительно должен представлять информацию о всех контактах заболевшего COVID-19 (Письмо Роспотребнадзора РФ от 10.03.2020 г. № 02/3853-2020-27).

В том случае, если заболевший сотрудник работал в офисе либо приезжал в офис (например, при дистанционной форме работы), работодатель должен выявить круг контактировавших с заболевшим сотрудников.

Кто является контактным? Должен ли работодатель отправлять всех сотрудников компании на самоизоляцию?

Министерство здравоохранения РФ установило критерии отнесения граждан к лицам, имеющим контакты первого и второго уровня с лицами, у которых выявлена инфекция COVID-19 (Постановление от 10.04.2020 г. № 36). Сотрудники, работающие в одном помещении, относятся к контактам первого уровня. По информации ВОЗ от 17.03.2020 г. №б/н контактным лицом является сотрудник, который до 14 дней после появления симптомов у больного:

контактировал лицом к лицу с больным в пределах 1 метра и в течение больше 15 минут;

находился с ним в закрытой среде, в том числе совместно использовал рабочее место.

Контактных сотрудников работодатель должен отправить домой на самоизоляцию и уже сами работники из дома могут дистанционно оформить больничный лист, подав заявление на сайте Фонда социального страхования (п.2.6 Постановления главного государственного санитарного врача от 13.03.2020 г. № 6).

По договоренности с работодателем такие сотрудники могут продолжать работу в дистанционном режиме, не оформляя больничный лист. При поступлении запроса Роспотребнадзора РФ работодатель должен представить информацию о всех контактах заболевшего COVID-19 (Письмо Роспотребнадзора РФ от 10.03.2020 г. № 02/3853-2020-27).

Работодатель также должен обеспечить дезинфекцию помещений, где находился больной. Далее работодатель уже действует в рамках привычных профилактических мероприятий, то есть: (п.1.1 Письма Роспотребнадзора РФ от 07.04.2020 г. № 02/6338-2020-15).

ежедневно перед началом рабочей смены организует бесконтактный контроль температуры тела работника;

обязательно отстраняет от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания;

организует при входе в компанию места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;

прекращает проведение любых массовых мероприятий в компании.

Нередко бывает, что у сотрудника на рабочем месте появились симптомы простудного заболевания (возможно вирусная инфекция, но теста на COVID-19 не было).

В этом случае работодатель должен изолировать сотрудника в отдельное помещение и вызвать врача либо сотрудник самостоятельно из дома вызывает медицинских работников.

На практике встречаются случаи, когда заболевший офисный сотрудник не хочет идти домой и продолжает работать. Попытки перевести работника на «удаленку» либо попросить использовать дни накопленного ежегодного отпуска, не всегда возымеют успех.

Не лишним будет напомнить такому строптивому работнику о привлечении к уголовной ответственности по ст.236 УК РФ, если в результате подтверждения коронавирусной инфекции, он заразит других сотрудников (у которых болезнь может протекать с тяжелыми последствиями).

Работодатель имеет право отстранить работника от работы в случаях, указанных в ст.76 ТК РФ.

Например, если водитель не прошел предрейсовый медицинский осмотр. Также нельзя допускать к работе носителей возбудителей инфекционных заболеваний (ст.51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

Далее нужно издать приказ об отстранении работника с указанием причин.

Важно! В условиях пандемии, работодателю нужно иметь локальный нормативный документ, в котором четко должны быть прописаны действия работников и работодателя по предотвращению распространения любых вирусных инфекций.

После отстранения работника работодатель должен соблюсти все меры безопасности (проветривание помещений, использование СИЗ, антисептиков, дезинфекция помещения и офисной техники и т.п.).

Ответственность работодателя за допуск больного COVID-19 к работе

Должностному лицу, виновному в допуске работника с COVID-19 к работе, может грозить штраф по п.2 ст.6.3 КоАП РФ в размере от 50 тыс. до 150 тыс. рублей (если никто не пострадал) либо в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей (если такие действия повлекли за собой причинение вреда здоровью или привели к смерти человека и не содержат уголовно наказуемого деяния).

Компанию могут оштрафовать на сумму от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или приостановить деятельность до 90 суток.

Отметим, что такой же штраф грозит за несоблюдение работодателем санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований (например, за отсутствие дезинфекции помещения и т.п.).

Когда возникла угроза массового заболевания в результате вовремя принятых мер, направленных на их предотвращение, наступает уголовная ответственность.

Виновник может быть наказан (п.1 ст.236 УК РФ):

штрафом в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев;

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 3 лет;

ограничением свободы на срок до 2 лет;

принудительными работами на срок до 2 лет;

лишением свободы до 2 лет.

Наказание ужесточится, если нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло за собой по неосторожности смерть человека. В этом случае виновнику грозит (п.2 ст.236 УК РФ):

штраф в размере от 1 млн до 2 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет;

ограничением свободы на срок от 2 лет до 4 лет;

принудительными работами на срок от 3 до 5 лет;

лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

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