Как ВКС-иностранцу продлить разрешение на работу

Довольно часто граждане стран СНГ, которые направляются на заработки, выбирают Россию. А российские работодатели, в свою очередь, готовы принять на работу иностранцев, если те являются высококвалифицированными кадрами. Сегодня мы поговорим о том, как продлить разрешение на работу ВКС и какие документы для этого понадобятся.

Согласно статье 13.2 Федерального закона Российской Федерации № 115, высококвалифицированным специалистом признается иностранный гражданин, если его трудовая деятельность в России предполагает заработную плату размером не менее восьмидесяти трех тысяч пятисот рублей за календарный месяц. Речь идет о научных сотрудниках, преподавателях, работниках промышленно-производственных, туристических и портовых особых экономических зон. Не менее чем пятьдесят восемь тысяч пятьсот рублей за месяц, если рассматривать резидентов технико-внедренческой особой экономической зоны и не менее одного миллиона рублей за год для медицинских, педагогических и научных работников. Высококвалифицированными могут признаться также иностранные граждане иных категорий, если в месяц они получают не меньше ста шестидесяти семи тысяч рублей.

Рабочую визу для высококвалифицированных сотрудников можно продлить не только не покидая территорию РФ, но и не отрываясь от трудовой деятельности. В этом и заключается ее основное преимущество. Тем не менее, процесс продления разрешения может сопровождаться некоторыми сложностями, ведь этот документ выдается индивидуально каждому иностранцу. Часто результат зависит от категории работника, наличия визы, а также остальных факторов.

Важно! До того, как закончится срок действия разрешения, необходимо изучить контракт о приеме на работу. Обязательно убедитесь, что он не является срочным. У вас должны совпадать сроки разрешения, контракта и открытой визы.

Стоит отметить, что продление — это более простая процедура, но без бумажной волокиты тут не обойтись. При малейшей ошибке или нарушении миграционная служба может не удовлетворить заявку. К тому же, разрешение продлят только тому иностранцу, который доказал свою благонадежность и безопасность для социума.

Важно! Документы на продление разрешения для работы ВКС необходимо подавать не позже, чем за месяц до его окончания. Если вы нарушите эти сроки, то миграционная служба может вам отказать.

Чтобы продлить разрешение понадобятся следующие документы:

1. справка о доходах за весь период работы в Российской Федерации

2. страховой полис за уже проведенный в РФ период и договор на медицинское обслуживание

3. данные о постановке иностранного гражданина на миграционный учет

4. заявление ВКС

Продление разрешения на работу ВКС в четыре шага

В законодательных актах прописано, что срок действия разрешения можно продлевать бесконечно. Главное, чтобы даты продления совпадали со сроком действия трудового договора.

Итак, 4 этапа продления разрешения:

1. оформление дополнительного соглашения с высококвалифицированным сотрудником, связанное с продлением срока действия разрешения

2. предоставление полного перечня необходимых документов. Именно этот этап может стать самым сложным, ведь малейшая ошибка может служить поводом для отказа. Советуем вам обратиться к специалистам, которые смогут проконтролировать все нюансы и помогут избежать подводных камней. Не забывайте, что на сбор и подачу документов у вас есть только 30 дней до окончания срока разрешения.

3. изучение документов Министерством внутренних дел. В течение 14 календарных дней вас уведомят о решении.

4. выдача разрешения. Иностранный высококвалифицированный сотрудник получает документ лично в МВД. И хотя сама выдача происходит в течение 15 минут, своей очереди на прием придется ждать долго.

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