Как выявляют победителя на торгах при банкротстве?

В чем различия продажи имущества юридического и физического лица? Какие стадии включают в себя торги? Как подводят итоги?

Торги имуществом должника-банкрота, как физического, так и юридического лица, подчиняются регламенту.

Регламент установлен приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. № 495 «Проведение торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве».

Потенциальному покупателю нужно пройти регистрацию на электронной площадке, оформить электронную подпись.

Нужно помнить, что не все имущество юридических и физических лиц может быть выставлено на продажу.

Как правило, на торги по банкротству физических лиц выставляются следующие активы: автотранспортные средства, бытовая техника, жилые помещение (за исключением единственного жилья, предметов обихода, личных вещей и пр.).

Имущество стоимостью менее 100 тысяч рублей продается напрямую по договорам купли-продажи, т.е. минуя торги. Вырученные за продажу имущества деньги составляют конкурсную массу.

Драгоценности и другие предметы роскоши, стоимость которых превышает 100 тысяч рублей и вне зависимости от стоимости недвижимость подлежат реализации на открытых торгах.

В основном, выставленное на продажу имущество граждан-банкротов является залоговым. Такое имущество может уйти с молотка, даже если оно является единственным у должника-банкрота (ипотека).

Кроме того, у физлица могут быть оспорены сделки, совершенные за 3 года до введения процедуры банкротства. Например, если незадолго до банкротства человек продал квартиры родственникам.

Торги по банкротству юридических лиц включают в себя более серьезные активы:

заводы;

оборудование для производства;

права требований;

земельные участки различного назначения;

нематериальные активы.

Исключения - имущество, изъятое из оборота (например, имущество МУП, изъятое в пользу государственной казны), имущественные права, связанные с личностью должника.

Стадии проведения торгов

Для продажи имущества банкротов созданы многочисленные электронные торговые площадки. Они могут быть государственными, частными или принадлежать компании-кредитору.

Имущество должника подлежит продаже путем проведения торгов в форме аукциона - кроме случаев, когда продажа имущества по законодательству РФ проводится путем проведения конкурса.

Аукцион, как правило, проводится в форме открытых торгов, за исключением ситуаций, когда на продажу выставляется имущество, ограниченное в обороте на территории РФ.

В открытых торгах принять участие без каких-либо ограничений может как физическое, так и юридическое лицо.

Торги могут проходить в три этапа.

Первичный. На этом этапе имущество выставляется на торги по стоимости, определенной независимым оценщиком или назначенной кредиторами. Участники торгов вправе сделать ставки с целью повышения стоимости объекта продажи на так называемый «шаг аукциона» (обычно 5%-10%). Для каждого шага отводится примерно 30 минут.

Размер процента повышения стоимости лота определяется условиями торгов. На сайте электронных торговых площадок размещен регламент действия участника торгов, который содержит пошаговые описания действий пользователя.

Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

В этом случае второго этапа торгов не будет.

Однако, если на участие в торгах никто не заявился, либо в ходе торгов произошел технический сбой, первичные торги признаются несостоявшимися. Тогда проводятся повторные торги.

На этом этапе стоимость имущества понижается минимум на 10%.

Публичные торги проводятся в случае, если не состоялись первичные и повторные торги.

На этом этапе самая низкая цена имущества, дисконт может достигать до 90% от первоначально заявленной стоимости имущества.

Порядок подведения результатов торгов

Результатом проведенных торгов является либо проигрыш участников либо победа. Участникам торгов (кроме победителя) возвращают ранее внесенный задаток.

С даты определения победителя торгов по каждому лоту прием заявок по соответствующему лоту прекращается. Протокол о проведении торгов, утвержденный организатором торгов, размещается на электронной площадке.

Арбитражный управляющий в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов направляет победителю на адрес электронной почты предложение заключить договор купли-продажи предмета (предметов) торгов с приложением проекта данного договора.

Победитель обязан в течение пяти дней с даты предложения подписать договор и не позднее двух дней с даты подписания направить его конкурсному управляющему. О факте подписания договора победитель обязан немедленно уведомить конкурсного управляющего.

Если победитель не сделал этого в течение пяти дней, то это по умолчанию означает отказ (уклонение) от заключения договора (п.16 ст.110 Закона № 127-ФЗ).

Победитель торгов обязан полностью оплатить приобретенное имущество в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи имущества. При этом сумма внесенного победителем задатка засчитывается в счет стоимости приобретенного лота (п.5 ст.448 ГК РФ).

В отношении банкротов-физлиц финансовый управляющий предоставляет отчет о продаже на торгах имущества суду и кредиторам. Если на продажу выставлялось залоговое имущество, то 80% суммы, вырученной от реализации предмета залога, направляется на погашение требований кредитора.

Оставшиеся денежные средства вносятся на специальный банковский счет гражданина в следующем порядке:

10% суммы, вырученной от реализации предмета залога, для погашения требований кредиторов первой и второй очереди в случае недостаточности иного имущества гражданина для погашения указанных требований;

оставшиеся денежные средства для погашения судебных расходов, расходов на выплату вознаграждения финансовому управляющему, расходов на оплату услуг лиц, привлеченных финансовым управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей, и расходов, связанных с реализацией предмета залога (п.5 ст.213.27 Закона № 127-ФЗ).

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