Для того, чтобы легально работать в Российской Федерации, иностранцу необходимо оформить рабочую визу. Ее открытие — процедура не из простых и не из дешевых. Обо всех тонкостях оформления рабочей визы мы и поговорим сегодня.

Знаете ли Вы, что ответственность за прибытие иностранного сотрудника в Россию несет работодатель? Именно он занимается решением бюрократических вопросов и оплачивает государственные пошлины. Чтобы получить разрешение на привлечение иностранца, компания обязательно должна быть зарегистрирована в Управлении по вопросам миграции Главного управления МВД. Перед этим, работодателю, возможно, понадобится обращение в Центр занятости населения. Этот госорган следит за квотами и подтверждает, что для данной вакансии, в России нет специалиста. Получив такое подтверждение, вы можете приступить к оформлению разрешения на работу и приглашению иностранца.

Важно! Если вы приглашаете на работу высококвалифицированных специалистов, то обращаться в Центр занятости не нужно. ВКС не квотируются, поэтому оформлять их как иностранную рабочую силу не требуется.

Стоимость рабочей визы

Для оформления каждого из документов предусмотрена фиксированная государственная пошлина. Без подтверждения уплаты, документы рассматривать не будут.

Важно! Оплата госпошлины должна осуществляться только с расчетного счета компании. Это должно подтвердиться платежным поручением с банковским штампом.

Расценки на оформление документов следующие:

1) оформление иностранной рабочей силы — 10 000 рублей;

2) разрешение на работу для иностранца — 3500 рублей;

3) приглашение на визу для въезда в РФ — 800 рублей;

4) разрешение на многократное пересечение границы — 1 600 рублей

Даже если вам откажут, возврата потраченной суммы на оплату госпошлины не будет. Поводом для отказа могут служить ошибки в заявлении, отсутствие каких-либо необходимых бумаг. В таком случае, возможна доработка, но если стандартно процедура занимает три месяца, то с доработками она может затянуться на неопределенный срок. Поэтому, советуем вам обратиться за помощью к профессионалам.

Документы для оформления рабочей визы

Для каждой инстанции нужны свои документы. Для размещения вакансии в Центре занятости населения понадобятся заявление, сведения о потребности в рабочих, запрос на подбор персонала, регистрационные документы компании и коды статистики.

Важно! Выделяемые квоты ограничены, поэтому советуем обращаться в Центр занятости в начале года.

Чтобы оформить иностранную рабочую силу, в Управление по вопросам миграции МВД необходимо подать заявление, разрешение от Центра занятости населения, нотариально заверенные копии регистрационных документов, проект трудового или гражданско-правового договора, где указана должность и предполагаемая зарплата.

Выдача разрешения на работу иностранца предполагает следующий пакет документов:

— заявление;

-паспортные данные;

-подтверждение образования;

-медицинскую справку (включая сертификат об отсутствии ВИЧ; также, с 27.06.2020 дополнительно требуется справка об отсутствии COVID-19)

-полис добровольного медицинского страхования;

-проект трудового контракта

Важно! Абсолютно все иностранные документы должны быть переведены на русский язык. Необходимо также наличие апостиля или легализации документов консульством.

Для выдачи приглашения на визу для работы в России вам понадобятся ходатайство, гарантийное письмо о приеме на работу, копия трудового договора, паспортная информация.

Запрос на получение приглашения для визы вы можете подать одновременно с ходатайством о выдаче разрешения на работу. Обратите внимание, что приглашение считается действительным только в определенном российском консульстве за рубежом.

Этапы оформления визы

Для того, чтобы получить разрешение на работу, необходимо пройти следующие этапы:

1. Подготовить приглашение. Компания, принимающая иностранного работника должна приготовить документы на оформление персонального разрешения. Оно позволяет оформить приглашение на работу — обязательное условие при выдаче рабочей визы.

2. Обратиться в консульство. Работник должен подать документы на открытие визы в РФ в стране постоянного проживания.

3. Прибытие в РФ. Уже на территории России, иностранный работник должен зарегистрировать свою визу и с помощью работодателя переоформить ее из однократной в многократную.

В том случае, если иностранный работник досрочно разрывает контракт, то ему необходимо или переоформить визу, или покинуть территорию Российской Федерации.

Как видим, процесс открытия рабочей визы сопровождается множеством подводных камней. Без помощи специалистов справиться со всеми бюрократическими нюансами будет непросто, поэтому рекомендуем вам обратиться к профессионалам.

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