Льготы на благотворительность. Кто может рассчитывать на вычет?

В период продолжающегося экономического кризиса и пандемии коронавируса, благотворительная помощь нуждающимся становится на вес золота. Однако, с точки зрения налогообложения, компаниям и ИП не всегда выгодно ее оказывать. Федеральный закон от 08.06.2020 г. № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую НК РФ» отчасти был принят для того, чтобы исправить ситуацию.

Как следует из пояснительной записки к Закону № 172-ФЗ, суть его принятия заключается в снижении налоговых издержек компаний и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих безвозмездную передачу имущества, используемого для предупреждения и предотвращения распространения, а также диагностики и лечения коронавируса.

Налоговые поблажки благотворителям на борьбу с коронавирусом

Что дает принятый Закон № 172-ФЗ компаниям и предпринимателям?

В первую очередь, возможность признавать в налоговых расходах затраты на приобретение имущества, используемого (предназначенного для использования):

для предупреждения и предотвращения распространения коронавируса;

для диагностики и лечения коронавируса.

Имущество должно быть безвозмездно передано медицинским организациям, органам государственной власти и (или) органам местного самоуправления, а также государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям.

Это означает, что на стоимость безвозмездно переданных на борьбу с коронавирусом (лечение, диагностика, предотвращение распространения) имущества или перечисленных (переданных) денежных средств, компании или ИП смогут уменьшить налоговые расходы и не платить налог на прибыль по ставке 20% (либо единый налог при УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»).

Во-вторых, теперь не нужно восстанавливать НДС, ранее принятый к вычету по таким операциям. Такая мера позволит благотворителям, оказывающим помощь по борьбе с пандемией, сэкономить еще 20% на НДС.

При этом получателями денежных средств или имущества должны быть:

некоммерческие медицинские компании;

органы государственной власти и (или) местного самоуправления;

государственные и муниципальные учреждения;

государственные и муниципальные унитарные предприятия.

В противном случае (например, передача имущества или денежных средств частному медицинскому центру) — учесть расходы не получится.

Указанные расходы (при соблюдении условий о получателе благотворительной помощи) подлежат учету либо:

в составе внереализационных расходов на основании пп.19.5 п.1 ст.265 НК РФ (данный подпункт введен Законом № 172-ФЗ);

в составе расходов при УСН (объект налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов») на основании пп.23.1 п.1 ст.346.16 НК РФ (данный подпункт введен Законом № 172-ФЗ);

в составе расходов при ЕСХН на основании пп.24.1 п.2 ст.346.5 НК РФ (данный подпункт введен Законом № 172-ФЗ).

Внесенные поправки действуют «задним» числом — с 1 января 2020 г.

До принятия поправок благотворители платили 20% налога на прибыль (либо единый налог при УСН или ЕСХН) с таких расходов и восстанавливали 20% НДС.

Помощь некоммерческим организациям, включенным в специальный реестр

Законом № 172-ФЗ установлена возможность учитывать в составе прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, пожертвования в виде имущества, переданного организациям, включенным в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые являются получателями соответствующих субсидий и грантов.

Речь идет о безвозмездно переданному имуществу (включая денежные средства) следующим категориям НКО (пп.19.6 п.1 ст.265 НК РФ):

— социально ориентированным, включенным в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются получателями грантов Президента РФ (по результатам конкурсов, проведенных Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества);

получателям субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти;

получателям субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг;

централизованным религиозным организациям;

религиозным организациям, входящим в структуру централизованных религиозных организаций;

социально ориентированным НКО, учредителями которых являются централизованные религиозные организации или религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций;

иным НКО, включенным в реестр НКО, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавируса.

На практике это означает, что перечисление благотворительной помощи только тем НКО, которые числятся в реестре, позволит благотворителям воспользоваться правом на вычет. Но не все, даже известные благотворительные фонды, подпадают под эти критерии.

Например, известный благотворительный фонд «Подари жизнь», который собирает деньги для лечения детей, не получает субсидии и гранты и не включен в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.

Кроме того, данные налоговые послабления не коснутся компаний, применяющих «упрощенку» (объект налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов») и ЕСХН. То есть при расчете единого налога при УСН, ЕСХН они не вправе воспользоваться вычетом.

Налоговые расходы признаются в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации товаров (работ, услуг) благотворителя (которая, в свою очередь, определяется в общем порядке в соответствии со ст.249 НК РФ).

Внесенные поправки также действуют «задним» числом — с 1 января 2020 г.

При этом под имуществом подразумеваются как непродовольственные, так и продовольственные товары (письмо Минфина РФ от 28.05.2020 г. № 03-03-06/3/45318).

Для каких целей и в какой момент будет использоваться получателем имущество, не скажется на налоговой льготе благотворителей.

Критерии для включения НКО в указанный реестр, а также порядок его ведения и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на его ведение, устанавливаются Правительством РФ. Поэтому установленное ограничение в 1% (видимо для предотвращения попыток злоупотребления операций по обналичиванию денег через благотворительные фонды) кажется излишним, ведь числящиеся в реестре НКО являются законопослушными.

На сегодняшний день ведением такого реестра занимается Минэкономразвития РФ.

Так, в реестре (информация Минэкономразвития РФ от 05.06.2020 г.). по состоянию на 29.06.2020 г. число социально-ориентированных НКО составило 22 895.

Однако не все так гладко. В части НДС при передаче имущества НКО льгот у благотворителей нет. Если перечислены деньги, то объекта налогообложения НДС не возникает в любом случае (ст.146 НК РФ).

Как мы уже отмечали, в отношении помощи по борьбе с коронавирусом, обязанность восстанавливать НДС у благотворителя не возникает (пп.51 п.2 ст.146 НК РФи абз.1 пп.2 п.3ст.170 НК РФ). Иная ситуация возникает в случае безвозмездной передаче имущества НКО. Если компания передает имущество благотворительному фонду (например, продуктовые ритейлеры зачастую жертвуют продукты питания), то НДС со стоимости переданного имущества придется восстановить. Возможно в ближайшее время будет устранена законодательная недоработка в части НДС, чтобы стимулировать благотворителей оказывать помощь.